Avezzano, Giovedì alle 15 l’apertura della pista ciclabile di via XX Settembre: primo step di un progetto più ampio, che collegherà le frazioni al cuore di Avezzano

Assessori e consiglieri comunali sulle due ruote per il primo giorno di entrata in funzione della ciclabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un chilometro da percorrere tutto in bicicletta, da San Pelino e Caruscino fino ad Avezzano, per incentivare la mobilità attiva – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno i ragazzi della città, con casco e ginocchiere, ad inaugurare, in sella alle loro bici, giovedì 15 giungo, alle ore 15, la nuova pista ciclabile di via XX Settembre, primo step (da via dei Gladioli a via Luigi De Pol) di un collegamento più lungo e più ampio, che punta a connettere Avezzano-centro alle frazioni, arrivando a Paterno per poi proseguire fino a Celano, se si dovesse trovare l’intesa con il Comune vicino – riporta testualmente l’articolo online. Il secondo step del progetto, quindi, prevederà l’allungamento della pista ciclabile fino a Paterno – aggiunge testualmente l’articolo online. “La nostra città – dice il sindaco Giovanni di Pangrazio – vuole e merita una ciclabile godibile, soprattutto dal punto di vista delle famiglie e dei bambini”. Invitate a partecipare all’apertura ufficiale della ciclopista, anche tutte le società sportive cittadine, che organizzano e promuovono corsi di mountain bike o in bici – Conclude il sindaco: “Siamo pronti anche alla firma per far partire i lavori per la realizzazione dei marciapiedi su via Roma, uno dei quali sarà ciclo-pedonale e permetterà di raggiungere in bicicletta l’area dei centri commerciali”. È in fase di studio, infine, il progetto della ciclopista che metterà in collegamento Piazza del Castello con il Nucleo Industriale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online.

