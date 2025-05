Avezzano, Giovedì mattina la cerimonia di commemorazione delle vittime civili dei bombardamenti Alleati su Avezzano fra il settembre ’43 e il maggio ‘44

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Dopo il Terremoto del 1915, probabilmente furono i nove mesi più difficili di tutta la storia di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Fra il settembre 1943 e il maggio 1944, infatti, Avezzano fu l’obiettivo principale dei bombardamenti Alleati che cercavano di isolare e ridurre allo stremo il Comando della Wehrmacht di stanza a Massa d’Albe sotto il comando del Generale Albert Kesserling. Giovedì prossimo, 22 maggio, quindi, presso il porticato del Palazzo Municipale di Avezzano, con inizio alle, ore 11, si terrà la Cerimonia di Commemorazione delle Vittime dei Bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una tragedia di proporzioni enormi dovuta alla necessità degli Alleati di scardinare il sistema viario e ferroviario, lungo l’asse Roma-Pescara e sulla direttrice Sora-Cassino-Napoli, oggetto di altre sanguinosissime battaglie e bombardamenti in quel periodo, per impedire il rifornimento di armi e munizioni al quartier generale tedesco a Massa d’Albe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una necessità bellica che, però, costò ben 94 persone morte e 504 ferite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un tributo di sangue e di dolore della Città di Avezzano, alla causa per la liberazione dal Nazifascismo e per la fine della guerra, tra i più alti a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. L’evento di giovedì 22, organizzato in collaborazione con Auser, Anpi e Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, rappresenta un momento solenne di memoria e riflessione per ricordare tutte le vittime innocenti dei bombardamenti che colpirono la nostra città. Durante la cerimonia, in Aula Consiliare, verrà svelata la lapide con i nomi delle vittime della Città di Avezzano che verrà affissa in luogo idoneo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/