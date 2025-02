Avezzano, Giurisprudenza in centro. “scelta vincente per una città che cresce”. Importante Sinergia tra Comune, Provincia e Ateneo

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Soddisfazione, emozione e prospettiva di una città in continua crescita verso il futuro – recita il testo pubblicato online. Questi i sentimenti con i quali si è svolta in mattinata l’inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Giurisprudenza nel centro di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle aule dell’Istituto Galilei, in Via Monsignor Valeri, tanti gli studenti che hanno assistito al taglio del nastro effettuato dal Sindaco della Città, Giovanni Di Pangrazio insieme alla direttrice del Dipartimento, la professoressa Emanuela Pistoia, il Procuratore, dr. Maurizio Maria Cerrato, il presidente del Coa, Roberto Di Pietro, il VicePresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, l’assessore delegato di Avezzano, Iride Cosimati e l’assessore Cinzia Basilico – aggiunge testualmente l’articolo online. “La sede di Giurisprudenza di Avezzano è un sito strategico e di importanza fondamentale per l’Università di Teramo – così la direttrice Pistoia – Le due sedi, infatti, rappresentano le uniche realtà di studio del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nell’intero territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio di cuore il sindaco Di Pangrazio e l’amministrazione tutta per l’impegno profuso e concretizzato per lo spostamento in centro città”. “Ci eravamo promessi di riportare la sede di Giurisprudenza in centro e anche questo obiettivo lo abbiamo raggiunto con costanza, determinazione e passione – commenta il primo cittadino – Avezzano sta vivendo un ricco periodo culturale con le tante attività promosse tra teatro, musica, convegni, mostre d’arte – si apprende dalla nota stampa. Anche il ritorno di Giurisprudenza in centro, in questa prospettiva, contribuisce allo sviluppo del tessuto socio-culturale del territorio”. Parole significative sull’iniziativa e sullo sviluppo culturale di Avezzano sono arrivate anche dal Procuratore della Repubblica Cerrato che ha rimarcato come l’Università rappresenti uno strumento strategico per lavorare al mantenimento del Tribunale e formare le nuove generazioni – precisa il comunicato. Così anche l’Avv. Roberto Di Pietro, che ha ribadito la proficua collaborazione tra l’Università e l’Ordine degli avvocati – aggiunge la nota pubblicata. Sulla vicenda del trasferimento dalla sede decentrata a quella attuale, ha avuto un ruolo fondamentale la Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. A tale riguardo, il Vice Presidente Alfonsi, che si è adoperato fin da subito per l’importante traguardo, ha dichiarato: “La Sede universitaria nel centro del Capoluogo della Marsica è importante in quanto elemento di forza e vitalità per le aree interne”. “Un impegno concreto della nostra amministrazione per valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità agli studenti – ha concluso l’assessore Cosimati – L’Università in centro città rappresenta inoltre un elemento di maggiore partecipazione dei giovani nel loro percorso di formazione”.

