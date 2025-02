Avezzano, Giurisprudenza, lunedì cerimonia di inaugurazione ufficiale della sede in centro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Avezzano si conferma sempre più un punto di riferimento per l’alta formazione universitaria con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede di Giurisprudenza, da pochi mesi tornata in centro città. L’evento si terrà mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 10.00 nei locali dell’Istituto “Galileo Galilei” che accoglie oggi gli universitari – precisa il comunicato. L’importante iniziativa, frutto della collaborazione tra istituzioni locali e accademiche, rappresenta un passo significativo nel potenziamento dell’offerta formativa sul territorio, offrendo agli studenti nuove opportunità di crescita e specializzazione nel campo giuridico – riporta testualmente l’articolo online. Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità accademiche e istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Tra gli interventi previsti vi saranno quelli di Emanuela Pistoia, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, e del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, da sempre promotore di iniziative a sostegno dell’istruzione e dell’alta formazione in città. Saranno presenti, inoltre, Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila, e Gianluca Alfonsi, Vicepresidente della Provincia dell’Aquila, che sottolineeranno il valore strategico di questa nuova sede per l’intero territorio marsicano – recita il testo pubblicato online. Un contributo autorevole verrà dato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato – L’inaugurazione vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro, e del Presidente dei Distretti notarili riuniti di L’aquila – Sulmona – Avezzano Vittorio Altiero, a testimonianza del legame tra il mondo accademico e le professioni forensi – precisa il comunicato. Il Dirigente dell’IIS “Galileo Galilei”, Corrado Dell’Olio, porterà il saluto dell’istituto che ospita le lezioni, sottolineando il valore dell’integrazione tra scuola e università per un percorso formativo sempre più orientato all’eccellenza – Saranno inoltre presenti Mario Fiorillo, referente della sede di Avezzano dell’Università di Teramo, e Iride Cosimati, Assessore del Comune di Avezzano, che ha seguito da vicino l’attivazione della nuova sede in centro – riporta testualmente l’articolo online. “Riportare la sede del Dipartimento di Giurisprudenza nel centro cittadino è un risultato di grande valore – dichiara l’Assessore Iride Cosimati – che rafforza il tessuto culturale ed economico della città e offre agli studenti un punto di riferimento strategico per la loro formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo la lectio magistralis del Prof Michele Ainis che ha inaugurato l’anno accademico, diamo il via ufficiale alla nuova sede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È anche un modo per tenere accesi i riflettori per questa importante opportunità formativa”.

