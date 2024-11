Avezzano, Giurisprudenza, nuovo inizio in centro città. Da oggi all’IIS “Galilei” lezioni ed esami. L’assessore Cosimati: «Tempi rispettati e vantaggi per i ragazzi e per il Comune che non pagherà più l’affitto. Costruttiva collaborazione con la Provincia»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:AVEZZANO – Completato come da tabella di marcia il trasferimento della Facoltà di Giurisprudenza di Avezzano dal Crua al centralissimo IIS “G. Galilei”. Un nuovo inizio in centro segnato da un brindisi tra amministratori e studenti Questa mattina, infatti, con la presenza del Vicepresidente della Provincia Gianluca Alfonsi e dell’assessore comunale delegato all’Università Iride Cosimati, infatti, docenti e ragazzi hanno potuto prendere il possesso della nuova sede della facoltà ricavata in appositi locali dell’Istituto “Galilei” di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Presenti il dirigente scolastico Corrado Dell’Olio, il vicesindaco Domenico Di Berardino, l’assessore Cinzia Basilico, i Consiglieri Nello Simonelli e Cristian Carpineta – I ragazzi, inoltre, si sono detti estremamente soddisfatti e contenti di questo trasloco ed hanno voluto chiarire, a differenze di voci incontrollate che si sono rivelate infondate, che non hanno mai protestato nei confronti di nessuno, ma che, al contrario, hanno avviato e avuto un positivo dialogo con l’Amministrazione comunale affinché fosse possibile trovare una soluzione alternativa ai locali del Crua per le loro famiglie e per lo stesso Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. «Questa mattina abbiamo completato il trasloco della Facoltà di Giurisprudenza, esattamente nella data che avevano annunciato – afferma l’assessore comunale Cosimati -. Voglio approfittare per ringraziare il Vicepresidente della Provincia Alfonsi e il Presidente Caruso per la disponibilità e la costruttiva collaborazione che si è attivata fra le due istituzioni e che ha portato ad un innegabile riscontro positivo per la collettività, studentesca e cittadina – si legge sul sito web ufficiale. I ragazzi, infatti, hanno ora a disposizione una sede centralissima, facilmente raggiungibile, soprattutto dagli studenti che provengono da fuori Avezzano che non dovranno sobbarcarsi l’utilizzo di tanti mezzi – aggiunge la nota pubblicata. Ma anche per i ragazzi di Avezzano che potranno recarsi in facoltà senza troppe difficoltà. Peraltro, la nuova sede ha un ingresso autonomo e locali adeguati e che non vanno ad interferire con il resto dell’istituto – È stata un’operazione complessa che però ha visto positivamente impegnati Comune, Provincia e istituto “Galilei – Il Comune, peraltro, avendo avuto i locali in comodato gratuito, da ora in poi dovrà occuparsi solo delle spese relative a utenze, pulizia e ordinaria manutenzione, senza più pagare il canone d’affitto annuo e, quindi, realizzando anche un consistente risparmio finanziario».

