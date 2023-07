Avezzano, Gran successo per la prima del Wonder, in tremila in piazza Risorgimento per Gaia

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Giovedì sera di pura energia con giovani protagonisti sul palco della piazza centrale di Avezzano “Taglio del nastro” per il Wonder Summer Festival. Serata d’inaugurazione piena di emozioni, vibrazioni e tanta musica – si legge sul sito web ufficiale. In tremila, in Piazza Risorgimento, per ascoltare al microfono Gaia Gozzi, vincitrice della XIX edizione del programma Amici di Maria De Filippi. La giovane domina il palco, canta, balla, coinvolge il pubblico e scende tra i fan. Estasi, il brano tanto noto Chega, e poi ancora Densa, Pomeriggio, Nuvole di zanzare, Mare che non sei, Cuore Amaro, Luna, Coco Chanel e tanti altri i pezzi promossi da Gaia nella piazza centrale di Avezzano in un’ora e mezza di pura energia – viene evidenziato sul sito web. Emozioni e coinvolgimento anche nell’apertura del concerto, con l’esibizione della giovane cantante Ester Di Cesile, il dj Alex di Felice e Cox, nome d’arte d’Adamo Coco – recita il testo pubblicato online. Il Wonder Summer Festival, ideato dall’amministrazione Di Pangrazio e con la direzione artistica di Myda prosegue con la sua seconda serata oggi, venerdì 28 luglio, con Luigi Strangis. Domani il tanto atteso concerto de Il Tre –

