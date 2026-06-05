Avezzano, Grande partecipazione al “Cammino dell’Accoglienza” 2026. L’assessore Pierleoni: «La sfida da vincere ora è quella di far diventare questo percorso un Cammino permanente che sia occasione di turismo, cultura e memoria»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Grande partecipazione per l’edizione 2026 del “Cammino dell’Accoglienza”, manifestazione che vede l’organizzazione e l’impegno da 13 anni di Associazione “Cammino dell’Accoglienza”, Associazione Culturale “Il Liri”, ANPI Marsica, in collaborazione con i Comuni di Capistrello, Avezzano, Balsorano, Canistro, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Morino, San Vincenzo Valle Roveto e con numerose associazioni del territorio e scuole – Ieri pomeriggio, infatti, i “camminatori”, che hanno percorso il tragitto dalla Valle Roveto ad Avezzano, passando per Capistrello, cuore del percorso che ricorda la “Strage dei 33 Martiri”, sono giunti al Castello Orsini, dove si è svolta la cerimonia finale con l’alza bandiera, l’intonazione dell’Inno di Mameli e di Bella Ciao, e quindi i discorsi, davanti al monumento “La Rosa del Partigiano”, dei rappresentanti delle associazioni e quello di chiusura dell’assessore Alessandro Pierleoni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti i rappresentanti dei comuni e delle associazioni che hanno realizzato questo progetto, nonché la Banda di Capistrello e il Coro degli Alpini di Antrosano coordinato da Gino Milano – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti anche Silvia Marchi in rappresentanza del Comune di Luco, Maurizio Murzilli Sindaco di Capistrello, il Vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, il Presidente Anpi Giovanni D’Amico e Augusto Di Bastiano, rappresentante dell’Associazione Cammino dell’Accoglienza – si apprende dal portale web ufficiale. Sono intervenuti uno studente del liceo classico di Avezzano Valerio Montaldi, la sindaca dei ragazzi di Luco, Marta Di Giammatteo, che hanno sottolineato l’importanza, soprattutto in questo momento, dei valori di accoglienza, solidarietà e pace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quindi, l’attore Alberto Santucci ha letto l’allocuzione introduttiva nella quale si sono ripercorsi i momenti dell’Eccidio di Capistrello e il significato attualissimo di questo evento in tempi in cui si parla troppo facilmente di guerra e poco di pace – Discorso di chiusura dell’assessore Alessandro Pierleoni che, oltre a sottolineare l’importanza del significato del “Cammino dell’Accoglienza” ha indicato per il futuro l’obiettivo di rendere questo Cammino permanente in un’ottica complessiva di turismo, ambiente, cultura e ovviamente memoria – si apprende dal portale web ufficiale. Questo il suo intervento: «Porto i saluti del sindaco Gianni DI Pangrazio e di tutta l’Amministrazione che negli ultimi 5 anni, grazie al lavoro del sindaco, del sottoscritto e di Patrizia Gallese ha voluto credere ed investire su questo Cammino che da 13 anni porta avanti un percorso storico, culturale e di trekking che collega Avezzano con la Valle Roveto – Un ringraziamento particolare va all’associazione Cammino dell’accoglienza, dall’Associazione Culturale “Il Liri”, all’ANPI Marsica e all’associazione dei 33 Martiri di Capistrello, alle amministrazioni di Luco e Capistrello e a tutti i sindaci e loro rappresentanti presenti, le scuole che hanno partecipato al Cammino, le associazioni, i professori e tutti coloro che in questi mesi hanno organizzato queste giornate – si apprende dalla nota stampa. Siamo qui oggi, davanti al monumento “La Rosa del Partigiano”, non solo perché questo è il punto di arrivo del cammino, un cammino che ripercorre alcune delle magnifiche aree della Marsica, ma anche per ricordare oggi l’Eccidio dei 33 Martiri di Capistrello perpetrato dai tedeschi contro la popolazione civile, inerme e incolpevole – si apprende dalla nota stampa. Cittadini innocenti di Avezzano, Capistrello e Luco dei Marsi barbaramente trucidati dalle forze tedesche in ritirata – si legge sul sito web ufficiale. Il cammino non è solo una rievocazione storica o una rivisitazione dei luoghi – precisa il comunicato. Né deve essere visto come neanche una mera rievocazione storica e di educazione civica, volta solo a ricordare gli avvenimenti della Resistenza civile marsicana in questi giorni – precisa la nota online. Il nostro territorio ha dimostrato sia con le storie che riguardano il Cammino accoglienza sia con le storie del Campo di prigionia di Avezzano numerosi episodi di accoglienza, integrazione e volontà di Pace – Io come rappresentate dell’amministrazione credo che nei prossimi anni dovremmo lavorare affinché il cammino diventi permanente, che vada oltre questi tre giorni e che possa gettare le basi con le amministrazioni di Luco e di Capistrello a veri percorsi naturalistici che possano mettere in rete tutti i nostri tesori archeologici».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/