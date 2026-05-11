Avezzano, Grande partecipazione alla presentazione della sede “Mattia Gemini”: lanciato il progetto “Erasmus a Roma”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sala gremita e grande partecipazione alla presentazione ufficiale della sede abruzzese dell’associazione L’Isola che c’è APS, intitolata a Mattia Gemini – precisa il comunicato. Un evento che ha visto la presenza di tantissimi cittadini, giovani, famiglie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni del territorio – Ad aprire l’incontro è stato il saluto del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, che ha sottolineato l’importanza di creare spazi e opportunità dedicate ai giovani e alla crescita della comunità. “Emozionante e giusta la scelta di intitolare la sede a Mattia Gemini, nel ricordo dei suoi insegnamenti, della sua sensibilità e della capacità di trasmettere fiducia e ascolto ai ragazzi – ha detto il primo cittadino – È giusto essere vicini a questa realtà fondamentale per Avezzano e per la Marsica nella gestione uno spazio dedicato ai giovani, all’inclusione, alla partecipazione e alla crescita personale”. A moderare l’evento è stata la dott.ssa Lisa Raglione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della presentazione sono intervenuti Americo Montanaro, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS, Jessica Marinelli dell’associazione VIVA!, Manuel Santini, co-founder di Myda, e Gianluca Colantonio, docente della Croce Rossa Italiana, portando testimonianze ed esperienze legate all’inclusione, all’impegno sociale e alla valorizzazione dei giovani – precisa il comunicato. Momento centrale della giornata è stata la presentazione del progetto “Erasmus a Roma”, iniziativa rivolta ai giovani marsicani dai 13 ai 15 anni che permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza internazionale nella capitale insieme a studenti francesi, dal 5 al 12 luglio 2026, con tutti i costi coperti – precisa la nota online. Grande soddisfazione è stata espressa dalla referente territoriale Annamaria Di Iorio, che ha ringraziato il pubblico per la straordinaria partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento ha rappresentato non soltanto l’inaugurazione di una nuova sede, ma l’inizio di un percorso condiviso che punta a mettere al centro i giovani, le loro capacità e il loro futuro – recita il testo pubblicato online. Per informazioni sul progetto “Erasmus a Roma” è possibile scrivere all’indirizzo mail sedeabruzzo@isolache – si apprende dalla nota stampa. it oppure contattare il numero 3319534188.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/