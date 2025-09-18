Avezzano, Grande sinergia per lo sviluppo del territorio: il Presidente della Fondazione Carispaq Marinelli in visita ad Avezzano

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un legame forte che ora diviene ancora più saldo, con al centro la capacità di fare rete di due pilastri istituzionali per il territorio: comune di Avezzano e Fondazione Carispaq. Il neopresidente della Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila, Fabrizio Marinelli, ha incontrato in visita istituzionale il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Un clima di grande collaborazione e vicinanza ha caratterizzato l’incontro – recita il testo pubblicato online. Di certo, la scelta del prof. Marinelli, eletto da pochi giorni, di inserire tra le prime tappe la città capoluogo della Marsica rappresenta un riconoscimento concreto del ruolo strategico di Avezzano – La riunione, ospitata nella sede comunale, è stata occasione per un confronto costruttivo sui progetti futuri da realizzare nell’area marsicana – Marinelli era accompagnato dal vicepresidente della Fondazione, Pierluigi Panunzi, e dal presidente dell’Assemblea dei Soci, Agostino Di Pasquale, entrambi avezzanesi – aggiunge la nota pubblicata. Presente anche il presidente del consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi – precisa la nota online. “Conosco il presidente Marinelli da moltissimi anni – ha dichiarato il sindaco Di Pangrazio – ed è stato un piacere accoglierlo ufficialmente in Comune – si apprende dalla nota stampa. Ci lega un’amicizia sincera e una profonda stima accademica reciproca: entrambi siamo docenti presso l’Università dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. È significativo che abbia scelto Avezzano come una delle sue prime visite istituzionali – Il legame con la Fondazione è ancora più saldo” Una cooperazione forte che si rilancia ulteriormente e che trova nella sinergia tra il sindaco Di Pangrazio, il neopresidente Marinelli e il vicepresidente Panunzi la garanzia di un percorso condiviso e stabile – Solo poche settimane fa, proprio Panunzi aveva sottolineato in conferenza stampa l’apprezzamento per l’amministrazione comunale di Avezzano, elogiandone la capacità progettuale e l’efficacia nell’attuazione delle iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Avezzano – aveva detto Panunzi – ha un sindaco e un’amministrazioni efficienti e con i quali è un piacere collaborare per i progetti che propongono e l’entusiasmo con cui lavorano”. Oggi, con la nuova guida della Fondazione, questo rapporto si consolida ulteriormente e apre la strada a nuove sfide, con Avezzano sempre più al centro di una visione di sviluppo ampia e lungimirante – recita la nota online sul portale web ufficiale.

