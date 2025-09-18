Avezzano, Gravel 2025, conto alla rovescia: il Comune pubblica le mappe e annuncia l’ordinanza su traffico e divieti

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 21 settembre 2025 Avezzano sarà il cuore pulsante del ciclismo internazionale con i Campionati Europei di Gravel, una disciplina in forte crescita che porterà in città atleti provenienti da tutta Europa – Una competizione spettacolare che attraverserà il centro urbano, le frazioni e i tratti sterrati del territorio marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Dopo la conferenza stampa di presentazione svoltasi in sala consiliare nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale mette ora a disposizione dei cittadini e degli appassionati un flipbook digitale con le mappe del percorso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune: Campionati Europei di Gravel 2025: indicazioni sulla viabilità e mappe Uno strumento utile per chi vorrà seguire le gare e per tutti coloro che dovranno organizzare i propri spostamenti in città riducendo al minimo i disagi – precisa il comunicato. Il percorso Il tracciato coinvolgerà alcune delle principali vie di Avezzano, le frazioni e i comuni limitrofi di Massa d’Albe, Magliano dei Marsi e Scurcola Marsicana – si legge sul sito web ufficiale. Tra i punti interessati in città figurano: Via Corradini (angolo via Trieste)Via PaganiSottopassaggio via PaganiVia Don MinzoniVia LiguriaVia ViottiTratti sterratiVia delle GinestreInterportoSP 125 (da Antrosano a Cappelle)Via Fonte Rio (Antrosano)Via CecconiVia FuciniVia PlatoneVia Giuseppe Di GiorgioVia PalanzaVia PonchielliVia CamathiasVia PuglieVia Diaz fino a Corso della LibertàVia CataldiVia Nazario SauroVia MarconiVia G. FontanaVia Mazzini (da via Fontana) Un tracciato tecnico e suggestivo, che unirà lo spettacolo sportivo alla bellezza del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Attenzione alla viabilità Il passaggio continuo degli atleti tra le ore 11:00 e 16:00 comporterà la chiusura al traffico lungo il circuito, mai i divieti dovrebbero scattare qualche ora prima, con alcune eccezioni in cui sarà consentita la circolazione in un solo senso di marcia o con transito regolato dopo il passaggio dei corridori – Particolare attenzione sarà richiesta nei seguenti punti sensibili, presidiati per garantire la sicurezza: SP 125 (tra via Luigi Capuana e incrocio via Cappelle di Antrosano)SP 24 (incrocio via del Sambuco e via del Tratturo, Massa d’Albe)SP 24 (piazza della Chiesa e via Umberto Maddalena, frazione Forme)SP 24 dir (incrocio via di Massa Castelnuovo)Intersezione SP 24 – SP 24 dirSP 125 (incrocio via Platone) Ordinanza e informazioni Nella giornata odierna sarà pubblicata l’ordinanza con divieti e prescrizioni sulla circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Seguiranno ulteriori comunicazioni dettagliate nei prossimi giorni – precisa la nota online. Il Comune invita la cittadinanza a consultare le mappe disponibili online, a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale di servizio, così da vivere in sicurezza questa grande festa dello sport che proietterà Avezzano al centro dell’Europa del ciclismo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/