- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualità“Avezzano. Historia & Monumenta” – La memoria che costruisce il futuro
Attualità

“Avezzano. Historia & Monumenta” – La memoria che costruisce il futuro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nella sala Irti, un’importante occasione di riflessione sul valore della memoria come strumento di sviluppo Imparare a conoscere la propria storia per comprendere il presente e costruire il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ questo il filo conduttore dell’incontro dedicato al volume “Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Historia & Monumenta”, in programma venerdì 6 marzo 2026, dalle ore 17.00 alle 19.30, nella Sala Conferenze Irti, della Ex scuola Montessori – precisa la nota online. Il volume si propone come uno strumento prezioso di studio e consapevolezza, capace di consolidare un patrimonio culturale che appartiene all’intera comunità. L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione sul valore della memoria come strumento di sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online.   Avezzano è una città che affonda le proprie radici in un passato illustre: dalla terra del Fucino, alla forza della rinascita dopo il terremoto, fino alla capacità, ancora oggi, di reinventarsi e guardare avanti – aggiunge la nota pubblicata. “Raccontare Avezzano – dichiara il Sindaco Giovanni Di Pangrazio – significa attraversare le trasformazioni profonde che ne hanno forgiato il carattere: dalla bonifica del Fucino alla ricostruzione dopo il terremoto, fino alle stagioni dello sviluppo economico e sociale – Il lavoro sulla memoria non è un esercizio teorico, ma un’azione concreta che orienta le nostre scelte amministrative e culturali – Approfondire le nostre radici significa dotarci degli strumenti per interpretare il presente e costruire con responsabilità il futuro della città. Identità e innovazione non sono alternative, ma parti di un unico percorso di crescita”.Durante l’incontro sono previsto gli interventi del consigliere comunale Alfredo Chiantini, con la presentazione del libro; Carmine Malandra, che approfondirà i problemi dell’archeologia avezzanese; Giuseppe Grossi, autore del volume; Alfredo D’Ercole, con una riflessione sulle prospettive di sviluppo della città. Le conclusioni saranno affidate all’antropologo Ernesto Di Renzo dell’Università di Roma Tor Vergata –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it