Avezzano, ictus: nuovo farmaco, interventi più rapidi

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mar 14 apr, 2026AVEZZANO – Agisce nel giro di pochi minuti anzich? in un’ora, come nelle modalit? ordinarie, e diventa determinante nei tempi di gestione dell’ictus ischemico cerebrale: si tratta del farmaco Tenecteplase, utilizzato in un nuovo trattamento, eseguito con successo su due pazienti all’ospedale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. La procedura, che rappresenta una novit? per l’azienda sanitaria della provincia di L’Aquila, ? stata praticata nel reparto Stroke Unit del presidio avezzanese, che opera nell’ambito del Dipartimento medico guidato dal dott. Alessandro Grimaldi – L’unit? operativa di Neurologia ? diretta dalla prof.ssa Simona Sacco e ha come responsabile della Stroke Unit e dell’ambulatorio di malattie cerebrovascolari il dott. Berardino Orlandi – precisa la nota online. Il trattamento Tenecteplase, che apre ora la strada a un approccio pi? rapido ed efficace nella cura dell’ictus ischemico, ? stato reso possibile grazie alla lungimiranza della direzione della Asl, diretta dal manager Paolo Costanzi, affiancato dal direttore sanitario aziendale Carmine Viola, che ha acquisito e messo a disposizione il nuovo farmaco – riporta testualmente l’articolo online. Ma qual ? il vantaggio della metodica Tenecteplase rispetto alle modalit? consuete? La somministrazione del prodotto, a cui si arriva solo dopo un percorso ben definito e organizzato che parte dall’arrivo del paziente in pronto soccorso fino al reparto di Neurologia, avviene con una semplice endovena e produce i suoi effetti in pochi minuti – aggiunge la nota pubblicata. Una rapidit? che fa la differenza nella gestione dell’ictus ischemico perch? l’efficacia si gioca sul fattore tempo – Il nuovo trattamento, inoltre, ? associato a un migliore tasso di canalizzazione dei vasi cerebrali che migliora la sicurezza – viene evidenziato sul sito web. L’introduzione del Tenecteplase rappresenta quindi un ulteriore passo nel percorso di continuo aggiornamento dei protocolli clinici e si inserisce in un modello assistenziale che integra competenze specialistiche, tecnologie diagnostiche avanzate e una rete organizzativa efficiente – Per fronteggiare l’ictus occorre infatti una filiera altamente strutturata, dalla fase pre-ospedaliera alla diagnosi rapida, fino all’intervento terapeutico, in cui ogni elemento deve funzionare in modo coordinato – aggiunge testualmente l’articolo online. La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, con l’introduzione del nuovo approccio terapeutico, potenzia il percorso contro l’ictus acuto, con l’obiettivo di offrire ai pazienti standard di assistenza sempre pi? elevati.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it