Avezzano, Il 1° novembre parte la Stagione di Prosa, Solfrizzi ad Avezzano: “Questa città è ambiziosa, fa crescere i propri talenti: così ne esistono poche in Italia”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il vicesindaco Domenico Di Berardino ha incontrato l’attore in sala consiliare, assieme ad altri amministratori – precisa il comunicato. Gli ha donato alcuni libri di pregio sulla città e sulla storia della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. “E’ importantissimo lasciare traccia in testi, libri e volumi della storia del proprio territorio, dei suoi fatti rivoluzionari e dei suoi eventi di pregio: vi ringrazio tanto per questo dono, con cui avete voluto omaggiarmi – precisa la nota online. Conoscendo bene il proprio passato, infatti, si possono avere prospettive serie e ambiziose sul proprio futuro”. Lo ha detto il noto attore Emilio Solfrizzi, che ha fatto della comicità uno dei suoi “abiti” artistici migliori – L’amatissimo “maestro” della fiction Rai “Sei forte, maestro”, protagonista anche del film “L’amore rubato” tratto dal libro della Maraini, è arrivato oggi stesso in città, per effettuare le prove dello spettacolo “L’Anatra all’Arancia”, che il 1° novembre darà il via ufficiale e magnetico alla Stagione di Prosa di quest’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato ospite dell’amministrazione: ha fatto gli onori di casa in sala consiliare il vicesindaco Domenico Di Berardino – Presente anche la consigliera comunale Stefania Antidormi. A Solfrizzi sono stati donati alcuni volumi di pregio, come “Avezzano – recita il testo pubblicato online. Storia della città moderna” con i saggi, tra gli altri, di Umberto Irti e Marcello Guido Lucci – precisa il comunicato. Libri che l’amministrazione comunale nel recente passato ha anche donato alle scuole del territorio per progetti didattici.“«C’è, ha osservato l’attore, un’abitudine tutta italiana che, a volte, porta a dimenticare quanto sia prezioso valorizzare ciò che abbiamo in casa: i talenti della nostra città, le professionalità che nascono e crescono sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad Avezzano, invece, ho avuto la piacevole sensazione di vedere accadere esattamente il contrario – riporta testualmente l’articolo online. E per questo vi faccio i miei complimenti – Non sono molte, infatti, le città che scelgono di investire sui propri artisti “interni”, puntando sulla loro energia e creatività. Penso anche al vostro direttore artistico, Patrizio Maria D’Artista, che con intelligenza e in poco tempo ha saputo costruire una rete culturale solida e concreta, capace di produrre risultati visibili – aggiunge la nota pubblicata. Una politica culturale che dialoga con il territorio è una bellissima notizia – viene evidenziato sul sito web. Perché, prima di tutto, è il Teatro che deve saper parlare con le città e con le comunità che le abitano – »”. Gli ha fatto eco il vicesindaco, che ha rimarcato il pieno coinvolgimento delle compagnie teatrali locali, da qualche anno a questa parte, nelle varie Stagioni di Prosa del Teatro – aggiunge testualmente l’articolo online. Maestranze territoriali di valore che ideano, realizzano, producono e mettono in scena il proprio know-how e la propria firma artistica – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda al gentile pubblico che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione di Prosa presso il Centro Culturale Polifunzionale Ex Montessori in Via Genserico Fontana n. 6 ad Avezzano, dalle 16:30 alle 19:00 del lunedì, del mercoledì e del venerdì, e online su I-Ticket. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti online e presso il Teatro dalle ore 16:00 fino all’orario di inizio dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Per informazioni contattare il numero 347 7582074, collegarsi ai canali social del teatro – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/