Avezzano, Il 10 ottobre Avezzano dedica un angolo di città alla professoressa e matematica Sam Paolesi De Angelis: si laureò con il fisico Enrico Fermi

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Fu stimata ed apprezzata vicepreside del Liceo “Torlonia”. Insegnò le materie scientifi che ad alunni illustri del calibro di Gianni Letta e Natalino Irti – aggiunge la nota pubblicata. Il consigliere comunale De Angelis: “La volontà di ricordarla con una targa e un’intitolazione è arrivata dai suoi familiari – Ai giorni d’oggi, la professoressa diventa un esempio femminile fonda mentale per le ragazze che vogliono abbracciare il mondo STEM”. C’è un tempo per vivere e un tempo per ricordare – Il 10 ottobre, però, ad Avezzano, queste due dimensioni del pensiero e del sentimento umano troveranno ed avranno una “casa” co mune: grazie al ricordo dei suoi alunni, fra cui anche il politico e uomo di cultura Gianni Letta, rivivrà la figura dell’amatissima professoressa Fernanda Sampaolesi De Angelis, storica vicepreside del Liceo Classico “A. Torlonia” della città. Legatissima alla terra marsicana, vi insegnò matematica dal 1940 al 1958, dopo essersi laureata nel 1938 in Mate matica e Fisica con Enrico Fermi come professore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono stati proprio i suoi familiari e, in primis, sua figlia Franca De Angelis Mangianti, a richiedere all’amministrazione comunale di riportare in vita il ricordo della stimata docente, attraverso l’intitolazione di un largo alla sua memoria – viene evidenziato sul sito web. “Fernanda Sampaolesi si laureò in ma tematica e fisica in un’epoca in cui per le donne non era così scontata una carriera nel mondo della scuola e dell’insegnamento – recita il testo pubblicato online. – avverte il consigliere comunale Domenico De Angelis, che ha curato in prima persona tutta l’organizzazione della cerimonia – Il primo grazie, ov viamente, è rivolto al nostro sindaco Giovanni di Pangrazio che ha “letto” in un momento di questo tipo, di affetto e di stima collettiva, una nuova opportunità di dialogo con le nuove ge nerazioni – precisa il comunicato. L’ex vicepreside, infatti, può rappresentare oggi più che mai un esempio virtuoso di donna della cultura, che intraprese un percorso di certo non facile nell’universo della scien za”. Dopo il via libera arrivato dalla Prefettura dell’Aquila il 30 luglio scorso, il prossimo 10 ottobre si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione del largo antistante al Liceo Classico – aggiunge testualmente l’articolo online. “La sua – racconta la figlia Franca De Angelis Mangianti – fu una vita dedicata interamente all’insegnamento della matematica: il suo sogno fin da bambina – Furono suoi alunni eccel lenti il dottor Gianni Letta e il giurista Natalino Irti, entrambi cittadini onorari di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Più di ogni altra cosa e più di ogni altro ruolo, mia madre è stata una persona giusta, nel senso che aveva, come parametri di vita, l’etica dell’equilibrio ed il rispetto di chi la cir condava e di chi incrociava il suo cammino”. Dopo l’esperienza al Liceo Classico di Avezzano, si trasferì a Roma: qui insegnò presso il Liceo “Virgilio” assieme a S.E.R. Monsignor Rino Fisichella, che ha sempre ricordato la sua “preparazione e la sua profonda giustizia nei confronti degli studenti”. Fece appassionare alla scienza tantissimi avezzanesi che, proprio grazie alla sua guida e ai suoi consigli, decisero di intraprendere una carriera da ingegnere: ancora oggi la ricordano con affetto e devozione –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/