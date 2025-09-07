- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Settembre 7, 2025
Avezzano, Il 14 settembre raduno di “Rosse di Maranello” ad Avezzano. Sul sito del Comune uno spazio dedicato a curiosità, storia, leggenda e mito della Ferrari

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Siete affascinati sin da piccoli dal “Sogno Rosso”? Il “Cavallino Rampante” è una delle vostre passioni maggiori? Avete trascorso domeniche e domeniche davanti alla televisione a seguire le imprese di Niki Lauda, Clay Regazzoni, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Piuttosto che di Michele Alboreto, Jean Alesi e Michael Schumacher?  Se la risposta è “sì” la vostra data è il 14 settembre prossimo, il luogo dell’appuntamento è Piazza della Repubblica ad Avezzano, davanti al Palazzo Municipale, fino a dopo le 17,30. Quel giorno, infatti, decine di Ferrari, di ogni tipo e potenza, di ogni epoca storica, ognuna con una sua storia, unicità e caratteristica, saranno le protagoniste del Raduno delle Ferrari “Passione Rossa” ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. La manifestazione è organizzata da Asi, Associazione Culturale Giano e Comune di Avezzano, insieme appunto agli aderenti a “Passione Rossa – Ferrari Owners Club”, che raduno, per l’appunto i proprietari di Ferrari che portano in giro per l’Europa il mito del Cavallino, delle “Rosse” e di Enzo Ferrari, uno degli orgogli italiani nel mondo – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione comunale, per preparare l’appuntamento, ha pensato di inserire sul proprio sito uno spazio dedicato proprio alla Ferrari e alle sue mitiche auto, da strada e da corsa, ammesso che ci sia una qualche differenza – si apprende dal portale web ufficiale. Si potranno trovare la storia, i successi, le curiosità, i miti e tante altre notizie relative alle “Rosse di Maranello” che serviranno da antipasto all’imperdibile appuntamento del 14 settembre ad Avezzano – Questo il link a cui collegarsi per sapere su tutto sul Mondo Ferrari: https://comune – avezzano – recita il testo pubblicato online. aq.it/le-rosse-ad-avezzano-1-raduno-ferrari-citta-di-avezzano-14-settembre-2025/

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

