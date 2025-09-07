Avezzano, Il 14 settembre raduno di “Rosse di Maranello” ad Avezzano. Sul sito del Comune uno spazio dedicato a curiosità, storia, leggenda e mito della Ferrari

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Siete affascinati sin da piccoli dal “Sogno Rosso”? Il “Cavallino Rampante” è una delle vostre passioni maggiori? Avete trascorso domeniche e domeniche davanti alla televisione a seguire le imprese di Niki Lauda, Clay Regazzoni, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Piuttosto che di Michele Alboreto, Jean Alesi e Michael Schumacher? Se la risposta è “sì” la vostra data è il 14 settembre prossimo, il luogo dell’appuntamento è Piazza della Repubblica ad Avezzano, davanti al Palazzo Municipale, fino a dopo le 17,30. Quel giorno, infatti, decine di Ferrari, di ogni tipo e potenza, di ogni epoca storica, ognuna con una sua storia, unicità e caratteristica, saranno le protagoniste del Raduno delle Ferrari “Passione Rossa” ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. La manifestazione è organizzata da Asi, Associazione Culturale Giano e Comune di Avezzano, insieme appunto agli aderenti a “Passione Rossa – Ferrari Owners Club”, che raduno, per l’appunto i proprietari di Ferrari che portano in giro per l’Europa il mito del Cavallino, delle “Rosse” e di Enzo Ferrari, uno degli orgogli italiani nel mondo – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione comunale, per preparare l’appuntamento, ha pensato di inserire sul proprio sito uno spazio dedicato proprio alla Ferrari e alle sue mitiche auto, da strada e da corsa, ammesso che ci sia una qualche differenza – si apprende dal portale web ufficiale. Si potranno trovare la storia, i successi, le curiosità, i miti e tante altre notizie relative alle “Rosse di Maranello” che serviranno da antipasto all’imperdibile appuntamento del 14 settembre ad Avezzano – Questo il link a cui collegarsi per sapere su tutto sul Mondo Ferrari: https://comune – avezzano – recita il testo pubblicato online. aq.it/le-rosse-ad-avezzano-1-raduno-ferrari-citta-di-avezzano-14-settembre-2025/

