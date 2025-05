Avezzano, Il 3 maggio sul Salviano si parlerà d’amore: verrà svelata la seduta gigante a forma di cuore, dono della Pro Loco e del Comune

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’amore porta sempre amore: questo è il messaggio sotteso all’inaugurazione che si terrà il 3 maggio sul Monte Salviano, nel cuore della Riserva naturale – L’assessore Dominici: “La seduta dell’amore diventerà un punto d’incontro simbolico ed identitario”. L’opera è alta tre metri e mezzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un cuore rosso gigante nel cuore della Riserva naturale del Monte Salviano: sabato 3 maggio, alle ore 11, in alta quota, verrà inaugurata la “seduta dell’amore”: un’opera caratteristica e funzionale, dal fascino senza tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. La seduta, proposta dalla Pro Loco di Avezzano e voluta fortemente dall’Amministrazione comunale, è stata già posizionata all’interno della Riserva: si candita a diventare un elemento di forte attrazione turistica per tutto il territorio della Marsica – Sono tre gli Enti che hanno collaborato per l’ottenimento di questo risultato: il Comune, la Pro Loco e la Riserva Naturale Regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non esistono in tutta la nostra zona opere così. – spiega l’assessore all’Ambiente, Maria Antonietta Dominici che ha seguito tutto l’iter del progetto assieme all’assessore delegato alla Riserva Pierleoni – Dal prossimo 3 maggio, residenti e turisti potranno avere un punto di riferimento in più per le loro passeggiate in montagna e le loro escursioni; la seduta è a forma di cuore e sarà un ottimo “balcone” dell’amore sulla città dell’amore, la nostra Avezzano”. Il progetto è nato per volontà della Pro Loco cittadina, guidata dal presidente Edoardo Tudico – riporta testualmente l’articolo online. “Nel cuore verde di Avezzano, – spiega il presidente della Pro Loco – da sabato ci sarà un cuore rosso, simbolo dell’amore e del rispetto per la propria terra e per tutti i viventi che la abitano – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà un punto d’osservazione privilegiato sui nostri paesaggi, che ci aiuterà a cogliere una visione gentile della vita – L’obiettivo è la valorizzare della bellezza non solo dei nostri posti del cuore, ma anche dei nostri sentimenti – Diventerà uno spazio per fermarsi, guardare, sentire e raccontare, in ogni scatto, Avezzano: una città d’emozioni, di storia e di speranza”. La “seduta dell’amore”, inoltre, si armonizzerà perfettamente con l’ambiente circostante della Riserva del Salviano che è zona Sic, ovvero area strategica per la tutela di habitat di importanza europea – viene evidenziato sul sito web. Ha ricevuto, infatti, il parere favorevole per la valutazione Vinca (Valutazione di incidenza ambientale), “screening” previsto dall’Unione Europea – viene evidenziato sul sito web. Accanto ad essa, è stato installato anche un totem informativo, con notizie turistiche sulla città. “Il nostro sindaco usa spesso nei suoi discorsi alla città un’espressione iconica: chi ama, fa – si legge sul sito web ufficiale. Ed è priori così. – conclude l’assessore comunale – Se ami la tua città, fai, procedi, realizzi e progetti – precisa il comunicato. Parlando di cuori, un grazie di cuore va alla nostra Pro Loco, braccio destro dell’amministrazione e fucina di idee bellissime e promettenti – aggiunge la nota pubblicata. Aspettiamo tutti i cittadini il 3 maggio sul Salviano per l’inaugurazione della seduta: l’installazione costituisce un unicum in tutta la Marsica, quindi rappresenta non solo l’amore per la terra avezzanese, ma anche l’amore per i marsicani e la marsicanità. E come cantava Fabrizio De Andrè, l’amore ha l’amore come solo argomento”.

