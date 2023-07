Avezzano, Il 31 luglio, alle 18, la presentazione d Avezzano negli Acquerelli di Enrico Maddalena: viaggio dai colori accoglienti tra i simboli della città

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Verrà presentato in anteprima, nella sala consiliare del Comune, un volume unico, che sceglie il linguaggio del colore per raccontare le forme, le strade e le piazze di Avezzano – recita il testo pubblicato online. L’autore, Enrico Maddalena, incontrerà amministratori, cittadini e appassionati il prossimo lunedì. Descrivere la città attraverso ciò che è sotto gli occhi di tutti ma che, forse, fino ad ora nessuno è mai riuscito a catturare veramente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta dei colori, dei toni e dei dettagli urbani di Avezzano, che cambiano aspetto solo al mutare delle stagioni – precisa la nota online. Verrà presentato il prossimo lunedì, 31 luglio, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune, l’esclusivo libro artistico dal titolo Avezzano negli Acquerelli di Enrico Maddalena, ovvero una raccolta di acquerelli di tutte le forme e dimensioni, ritraenti edifici istituzionali, monumenti storici, scuole, chiese ma anche scorci della quotidianità più viva della città. Un autentico tesoro sfogliabile, pubblicato dalla casa editrice indipendente Treditre Editori di Rita Genovesi, che è riuscito a sintetizzare e ad assorbire tutti gli umori di un nucleo urbano che è cambiato nel tempo, pur conservando però alcuni elementi eterni, capaci di chiosare il passato e il presente di Avezzano, in un gioco di luci e ombre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni sezione è preceduta da una breve storia di quanto in essa contenuto – recita il testo pubblicato online. Ogni acquerello è ovviamente corredato da una didascalia illustrativa – si legge sul sito web ufficiale. L’autore, Enrico Maddalena, di radici marsicane, è un Maggiore dell’Esercito italiano in congedo, laureato in Scienze Biologiche e specializzato in analisi chimico-cliniche, docente di ruolo per più di 40 anni, è un uomo eclettico che ha trasformato le sue mille passioni in qualcosa di più che semplici hobby. Ha fondato la prima società di orienteering nel 1987 e ne è tuttora Presidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Appassionato da sempre di fotografia e disegno, ha raggiunto un così alto grado di conoscenza delle tecniche di entrambe le discipline che i diversi libri da lui pubblicati al riguardo sono stati tradotti in molte lingue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È anche uno dei pochissimi in grado di costruire e far funzionare perfettamente una camera stenopeica, una semplice scatola con un foro in grado di incidere una pellicola fotografica – Condivide ogni suo talento organizzando corsi per le varie discipline con ottimi risultati – precisa il comunicato. L’acquerello è la sua gioia quotidiana, ritrae qualsiasi cosa rendendola poetica – viene evidenziato sul sito web. Ma la preziosa raccolta che verrà presentata lunedì, è dedicata tutta alla sua città del cuore – si apprende dalla nota stampa. Un romanzo quasi immaginifico, che parla per scorci e sguardi rubati. La dottoressa Rita Genovesi, che ha creduto fortemente nelle opere d’arte di Maddalena pubblicandole, è un’editrice indipendente, di origini marsicane anch’essa, iscritta all’ADEI (Associazione degli editori indipendenti italiani) e collaboratrice dell’AIE (Associazione Italiana Editori). Gli autori della Treditre editori sono un condensato di genialità e arte, ognuno unico nel suo genere; le pubblicazioni vantano prefazioni e supporto di personaggi del calibro del giudice Ferdinando Imposimato, di Massimilano Bruno, commediografo, attore e regista, volti noti di cinema, teatro e televisione come Antonio Petrocelli – che è anche uno dei suoi autori di punta – e molti altri – precisa il comunicato. La maggior parte delle pubblicazioni, (così come la stessa casa editrice) ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali – aggiunge la nota pubblicata. L’editrice da sempre è molto attiva anche nella creazione/organizzazione di eventi di natura culturale e sociale – si apprende dalla nota stampa. È ideatrice e titolare di una web tv da e per gli italiani nel mondo – con tre canali – work in progress. Interverranno durante la presentazione: Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, Il vicesindaco Domenico Di Berardino,Il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi,Il presidente dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia) nonché fratello dell’autore, il capitano Floriano Maddalena,l’editrice, Rita Genovesi.Dialogherà con l’autore, la giornalista Gioia Chiostri. Link video con immagini del libro: https://youtu.be/186LItIPIEE link sito casa editrice: www.treditreeditori.it Autore Enrico Maddalena 339 6040381 Editrice Rita Genovesi 349 2523295 BiografiaEnrico Maddalena, maggiore dell’esercito in congedo, laureato in scienze biologiche, specializzato in analisi chimico cliniche, docente per più di 40 anni, è un uomo eclettico dalle mille passioni vissute molto più che come semplici hobby.Nel 1987 ha fondato il gruppo orientisti Marsica, prima società abruzzese di orienteering, di cui è tuttora presidente senza soluzione di continuità. Oltre a partecipare da sempre a gare e campionati ha pubblicato diversi libri sull’argomento – riporta testualmente l’articolo online. Appassionato di fotografia e disegno ha inoltre pubblicato diversi libri (I segreti e le tecniche del disegno dal vivo è stato tradotto e pubblicato anche in Germania, Russia ed Estonia); tiene corsi di disegno dal vero e ha costituito il primo gruppo abruzzese di Urban Skechers (un movimento dipersone sparse in tutto il mondo che disegnano la vita quotidiana, gli angoli della propria città o dei luoghi visitati).Nonostante a questo suo curriculum si aggiungono anche diverse onorificenze, rimane un uomo semplice e sempre disponibile a condividere il suo sapere a trasmettere le sue passioni conentusiasmo e competenza – si legge sul sito web ufficiale. Curriculum Enrico Maddalena

