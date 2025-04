Avezzano, Il 7 aprile la Scav presenterà il suo ultimo acquisto: un autobus Iveco Urbanway, giro simbolico in centro-città

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Si terrà lunedì 7 aprile, alle ore 12, di fronte al Palazzo comunale di Avezzano, la presentazione del nuovo autobus in dotazione della Scav, la società cooperativa che si occupa del trasporto pubblico locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il presidente Rocchi: “Portiamo a compimento un percorso ambizioso; siamo già pronti per nuove occasioni di investimento per un continuo rinnovamento della flotta”. Tre mezzi nuovi e tecnologici in soli tre anni: questo era l’obiettivo prefissato dalla società cooperativa di trasporto pubblico locale Scav di Avezzano, raggiunto grazie ad una tabella di marcia rispettata con criterio ed efficacia – si apprende dal portale web ufficiale. Lunedì 7 aprile, alle ore 12,00, di fronte al Palazzo comunale della città, verrà presentato ufficialmente l’ultimo acquisto del parco macchine della Scav: un autobus Iveco Urbanway, dotato di sistema di rilevazione GPS e router, di telecamere interne ed esterne e di conta passeggeri – precisa il comunicato. Ne danno notizia, l’assessore ai Trasporti pubblici, Iride Cosimati e il presidente della Scav, Guglielmo Rocchi. “Nuovi mezzi e rinnovo del parco macchine significano migliori servizi per la cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. – spiega l’assessore delegata al ramo Cosimati – Siamo già pronti, al fianco della Scav, ad intercettare nuove linee di finanziamento e nuove possibilità di aggiornamento del settore del trasporto pubblico locale, il tutto nell’interesse del cittadino-utente”. Il nuovo mezzo a metano, lungo 10,50 metri, è provvisto di attrezzatura per l’incarrozzamento dei passeggeri con disabilità ed è stato acquistato grazie ai fondi del Piano nazionale mobilità sostenibile – Parteciperanno lunedì alla presentazione del nuovo mezzo, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il consigliere del CdA delegato del Comune, Cesare Di Profio e il dirigente del Settore Trasporti Pubblici, Mauro Mariani – Al termine della presentazione, tutti saliranno a bordo del nuovo mezzo per un giro “simbolico” in centro-città. “Con questo ulteriore innesto – conclude Rocchi – la Scav porta a compimento il piano industriale – Quest’ultimo acquisto specifico rientra nel filone della transizione ecologica, che sta interessando il settore del trasporto pubblico a livello nazionale”.

