Avezzano, Il Campo Sportivo di Antrosano avrà un manto di erba sintetica a norma e tornerà utilizzabile per le manifestazioni ufficiali. Via ai lavori deliberato dall’Amministrazione comunale

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Campo Sportivo di Antrosano avrà molto presto un manto in erba sintetica a norma che sarà utilizzabile per ospitare manifestazioni ufficiali – precisa la nota online. L’Amministrazione comunale, infatti, ha approvato in questi giorni l’aggiudicazione dei lavori per il rifacimento del campo in erba sintetica – si apprende dal portale web ufficiale. Come si ricorderà, nell’aprile dello scorso anno, fu effettuato un sopralluogo presso il campo di Antrosano da parte della LND Impianti Srl, in pratica da Lega Nazionale Dilettanti e Federazione Italiana Giuoco Calcio – A conclusione del sopralluogo, quindi, tempo dopo furono comunicate al Comune di Avezzano delle prescrizioni a cui ottemperare per l’omologazione del campo stesso, prescrizioni acquisite dall’Amministrazione nel giugno dello scorso anno – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione, sia per riqualificare e ammodernare la struttura sportiva di Antrosano, come sta facendo un po’ su tutto il territorio comunale, e quindi non solo per ottemperare alle prescrizioni ricevuta da Lnd e Fgci, ha deciso di far effettuare i lavori di manutenzione straordinaria del manto in erba del campo sportivo di Antrosano – recita il testo pubblicato online. A tal proposito, quindi, Giunta ed uffici competenti hanno preso visione del problema, elaborato un piano di intervento e ricercato i fondi necessari per poter avviare la gara e il successivo avvio dei lavori ad Antrosano – recita il testo pubblicato online. Lavori che, ora, sono stati affidati alla società SIIEE di Roma, azienda specializzata a livello nazionale nella costruzione di campi di calcio e sportivi in erba sintetica – Il Comune ha stanziato un finanziamento, di fondi propri, con il quale saranno effettuati i lavori – precisa il comunicato. «Il campo sportivo di Antrosano, a parte le prescrizioni dettate dalla Lnd e dalla Fgci per avere l’omologazione – spiega l’assessore Pierluigi Di Stefano – necessitava di questo intervento per fare in modo che la struttura fosse a pieno fruibile e in grado di ospitare manifestazioni sportive anche di un certo richiamo – L’impegno di questa Amministrazione è sempre quello di offrire ai cittadini servizi e strutture efficienti, moderne e sicure – conclude Di Stefano -, in grado di consentire, in questo caso, la pratica sportiva a tutti e accogliere eventi e manifestazioni in impianti belli, sicuri e di tutto rispetto».

