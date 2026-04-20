Avezzano: Il candidato sindaco Roberto Verdecchia aderisce al “Manifesto per una città vivibile” di AbruzzoNews24

Il candidato sindaco Roberto Verdecchia ha dichiarato la sua adesione al “Manifesto per una città vivibile, sicura e moderna”, definendolo come una proposta seria, concreta e innovativa per il futuro di Avezzano. Verdecchia ha annunciato di aver inserito i principi del manifesto nel suo programma di mandato, con l’obiettivo di rendere la città più efficiente, trasparente e in grado di pianificare lo sviluppo in modo accurato.

Tra le priorità del suo progetto politico, Verdecchia ha sottolineato temi come la sicurezza urbana, la tutela ambientale, i servizi digitali, il sostegno ai giovani, l’accesso ai finanziamenti e la pianificazione moderna. In particolare, ha evidenziato l’importanza della visione del “Digital Twin urbano”, uno strumento innovativo che potrebbe aiutare Avezzano a migliorare la pianificazione delle infrastrutture, del traffico e dei servizi, riducendo sprechi e ritardi.

Il candidato sindaco del Patto per Avezzano ha sottolineato che la città ha bisogno di metodo, capacità amministrativa e risultati concreti, piuttosto che di promesse vuote. Verdecchia si è impegnato a trasformare le idee contenute nel manifesto in azioni reali, coinvolgendo competenze qualificate e valorizzando le energie migliori della città.

La dichiarazione di adesione al manifesto è stata accolta positivamente dai sostenitori di Verdecchia, i quali hanno sottolineato l’importanza di un’impostazione programmatica chiara e incentrata sul benessere e lo sviluppo della comunità di Avezzano.