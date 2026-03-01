Avezzano, Il Castello Orsini-Colonna di Avezzano apre il sipario sulla mostra “Viaggio nell’Arte Dimenticata tra ‘800 e ‘900”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il curatore Farina: «Il pubblico immerso in uno stupefacente mondo creativo» Oggi 1° marzo, alle ore 16,30, appuntamento con la bellezza e la creatività che sarà possibile vivere e visitare ad Avezzano per l’intero mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Franco Farina Prendono infatti vita gli spazi del Castello Orsini, recentemente restaurati dall’amministrazione comunale, con la Mostra di Arte Moderna e Contemporanea “Viaggio nell’Arte Dimenticata tra ‘800 e ‘900”, organizzata dall’associazione “Museo San Bernardino da Siena”, presieduta da Franco Farina, che è anche curatore della prestigiosa esposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel maniero avezzanese saranno esposte anche dieci sculture di grandi artisti, sia del passato che contemporanei – Le opere sono realizzate con la tecnica bronzo, ceramica e pietra – Dal lavoro “Scugnizzo” autore Achille D’ Orsi (Napoli, 1845-1929) alla delicata immagine della “Bambina” di Giovanni De Martino (Napoli, 1870-1935). All’apprezzamento dei visitatori il lavoro in ceramica dell’abruzzese Nino Di Simone (Teramo, 1947) dedicato a “Papa Giovanni Paolo II” e del marsicano Antonio Cipollone (Cese di Avezzano, 1954).«La Mostra offre al pubblico un’immersione in un mondo creativo e l’opportunità di apprezzare opere che hanno arricchito il panorama culturale della nostra Italia – commenta l’ideatore della mostra Franco Farina, presidente dell’Associazione “Museo San Bernardino da SienaL’intesa nata con il Sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio – conclude – è per me punto d’orgoglio».Un appuntamento imperdibile, quindi, con la bellezza, la creatività e il genio dell’uomo che saprà donare emozione e calore, sempre necessario all’animo e alla vita dell’uomo, a chi visiterà la mostra che si aprirà domani al Castello Orsini e sarà visitabile fino al 31 marzo prossimo – recita il testo pubblicato online. Ingresso libero

