Avezzano, il Castello Orsini-Colonna ospita un omaggio a Henry Mancini

Avezzano. Il Castello Orsini – Colonna torna a risuonare di grande musica lunedì 15 dicembre 2025, alle 21:30, con uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione della rassegna Marsi’n Jazz, ideata e diretta dal maestro Franco Finucci. Questa serata è dedicata a coloro che amano il jazz che si intreccia con la storia, offrendo un’esperienza che trasforma l’ascolto in immaginazione.

Protagonista dell’evento sarà il Walter Gaeta 6tet, con Max Ionata al sax e Nicola Angelucci alla batteria, che presenteranno un raffinato omaggio a Henry Mancini, uno dei compositori più iconici del Novecento. Il progetto trae origine dal disco “Breakfast with Henry Mancini”: una lettura contemporanea che va oltre la semplice reinterpretazione dei temi celebri del Maestro, ricostruendoli attraverso una scrittura elegante e una sensibilità timbrica moderna.

Il risultato di questo lavoro è un viaggio sonoro, dove la memoria melodica funge da punto di partenza: le armonie si fanno audaci, i contrasti luminosi e i dettagli scolpiti. La musica di Mancini, da “Moon River” alla celeberrima pantera rosa, passando per “Days of Wine and Roses” e “Two for the Road”, rivive con freschezza, sospesa tra nostalgia e slancio creativo.

Sul palco si esibirà un ensemble di primissimo livello, composto da Walter Gaeta al pianoforte e arrangiamenti, Ada Flocco alla voce, Max Ionata al sax, Fabrizio de Melis al violino, Emanuele Di Teodoro al basso e Nicola Angelucci alla batteria.

Sarà il pianoforte di Gaeta a guidare il racconto, alternando chiaroscuri e aperture liriche; il calore e l’immediatezza del sax di Max Ionata si fonderanno con l’eleganza impeccabile della batteria di Nicola Angelucci. La voce di Ada Flocco e il violino di Fabrizio de Melis offriranno sfumature orchestrali e colori evocativi, trasformando ogni brano in una piccola scena cinematografica.

Franco Finucci, direttore artistico della rassegna, firma un altro appuntamento di altissimo livello, confermando Marsi’n Jazz come una delle realtà più attente e coraggiose nel proporre progetti raffinati, capaci di dialogare con il pubblico e con la storia del territorio. Questa serata unica si svolgerà in una suggestiva atmosfera all’interno del Castello Orsini–Colonna, un luogo dove passato e contemporaneità si incontrano, permettendo alla musica di fare il resto.

L’ingresso sarà di 10 €, con prevendita disponibile presso la Libreria Ubik di Avezzano.