Avezzano, il Castello Orsini ospita il convegno “Mondo reale e mondo virtuale: tra opportunità e insidie”. Dopo il successo dell’incontro con il giudice Gratteri, martedì 3 giugno nuova tappa del progetto “Comunità coesa, città più sicura”. Stand delle forze di polizia

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Prosegue senza sosta il progetto “Comunità coesa, città più sicura”, promosso dal Comune di Avezzano per sensibilizzare la cittadinanza sui grandi temi della legalità, dell’intelligenza emotiva e della convivenza civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il partecipatissimo incontro con il giudice Nicola Gratteri, che ha riempito il Castello Orsini lo scorso mese, lo storico maniero cittadino tornerà ad accogliere un importante appuntamento pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Martedì 3 giugno 2025, alle ore 10:00, il convegno dal titolo “Mondo reale e mondo virtuale: tra opportunità e insidie” metterà a confronto esperti del mondo accademico, psicologi e specialisti del digitale per approfondire luci e ombre della rivoluzione tecnologica in corso, tra intelligenza artificiale, rischi informatici e cittadinanza digitale – Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, saranno Giovanni Di Pangrazio, Sindaco di Avezzano, Emanuela Pistoia, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, Giancarlo Di Vincenzo, Prefetto dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’incontro sarà introdotto dall’Assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico, tra i promotori del percorso di approfondimento che coinvolge istituzioni, scuola e cittadinanza – Modererà l’incontro Salvatore Cimini, docente dell’Università degli Studi di Teramo – Il programma degli interventi prevede riflessioni a più voci: Mario Sirimarco (Università di Teramo): “Rivoluzione digitale, infosfera, intelligenza artificiale”; Giammaria De Paulis (web e social media manager): “Cittadinanza digitale e uso consapevole delle tecnologie”; Fiammetta Ricci (Università di Teramo): “Etica e nuove tecnologie”; Francesca Rocchi (Università di Teramo): “I reati informatici”; Tina Sucapane (psicologa): “Tecnologia e psicologia: l’influenza del mondo digitale sugli aspetti cognitivi e comportamentali” A chiudere il convegno sarà Amalia Di Ruocco, Prefetto, che ha la supervisione e il coordinamento del progetto – recita il testo pubblicato online. Anche in questa edizione, protagoniste le Forze di polizia con gli stand, sistemati nei giardini antistanti il Castello Orsini, che già l’anno scorso hanno incuriosito gli studenti – precisa il comunicato. Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia postale, Commissariato di P.S, ma anche Università di Teramo e sportello Uomini Maltrattanti daranno utili informazioni agli studenti, sempre incentrate sul filo comune del rispetto: concetto cuore dell’intera iniziativa – Un’occasione unica per confrontarsi su tematiche di estrema attualità per costruire una comunità più consapevole e resiliente, capace di affrontare con spirito critico e strumenti adeguati le sfide della modernità digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione invita tutti a partecipare

