Avezzano, Il Circuito d’auto d’epoca di Avezzano scalda i motori: l’undicesima edizione verrà presentata a Telespazio

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Il patron Felice Graziani: “Terremo la conferenza stampa martedì 4 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci aspettiamo, come sempre, tantissima partecipazione da parte di appassionati, sportivi, giornalisti e turisti – precisa il comunicato. Il primo a credere nel potere del Circuito fu proprio il sindaco, Giovanni Di Pangrazio”. La madrina dell’undicesima edizione del Circuito d’auto d’epoca della città di Avezzano sarà Sara Ricci, notissima attrice e reginetta delle serie TV, da anni a contatto con il grande pubblico della televisione e seguita su Instagram da 42 mila followers. Sarà lei a far scattare, con lo sventolio della bandiera a scacchi, la gara notturna, prevista per sabato 8 luglio: anche per l’edizione 2023, vetture pregiatissime saranno esposte al centro di Piazza Risorgimento; auto d’epoca, vere e proprie perle rare, si rincorreranno lungo il tracciato della Coppa Micangeli – Questi sono solo alcuni degli ingredienti della manifestazione, che torna ad accendere la passione per le quattro ruote ad Avezzano con un calendario di eventi e tappe strepitoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Fulcro: lo splendido paesaggio abruzzese – “Come sempre – avverte Felice Graziani, presidente dell’Associazione Abruzzo Drivers Club, organizzatrice del Circuito – abbiamo riservato per la manifestazione delle chicche uniche da ammirare: dall’auto più ‘anziana’ del gruppo, ovvero una Itala 51S del 1921, ad un’Alfa Romeo RL TF del 1924, passando per le mitiche ‘barchette’, tra cui due Ermini e la mitica Stanguellini Micia”. Da mercoledì 5 luglio e fino a domenica 9, Avezzano tornerà ad essere il centro di gravità dei motori più belli di sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. La conferenza stampa dell’edizione di quest’anno del Circuito si terrà il prossimo 4 luglio, di pomeriggio, in una location inusuale e innovativa: la prestigiosa sede di Telespazio, cuore fucense e marsicano del futuro tecnologico internazionale, che ha dato il patrocinio all’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. “L’undicesima edizione del noto circuito di Avezzano – afferma il sindaco Giovanni Di Pangrazio, che per primo ha creduto nell’iniziativa, incentivando la realizzazione della prima edizione nel 2012, quando era al suo primo mandato – è la conferma del fatto che la nostra città continua ad essere all’altezza dei grandi eventi turistici – precisa la nota online. L’edizione 2023 sarà un doppio evento, in verità, nel senso che il circuito si incastrerà perfettamente con l’Abruzzo Grand Tour, che partirà sempre da Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Le belle idee si concretizzano, rimangono e vanno avanti”. Il circuito d’auto d’epoca, ‘figlio’ della prima amministrazione Di Pangrazio che ne seguì l’ascesa, istituzionalizzandolo nel 2016, è sostenuto anche dalla Regione Abruzzo, dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e dalla Fondazione Carispaq ed è inserito nel Circuito Tricolore dell’Automotoclub Storico Italiano – “L’Abruzzo come si sa è la Regione verde d’Europa, quella dei Parchi, che offre delle vedute uniche al mondo – riporta testualmente l’articolo online. – afferma il patron Graziani – Con Abruzzo Gran Tour, che terrà impegnati i nostri piloti da mercoledì a domenica, gli automobilisti, molti anche dall’Estero, avranno l’opportunità di scoprire le bellezze non solo della terra marsicana, ma anche della Provincia di Teramo, con la sosta sul Gran Sasso e con la tappa al famoso Santuario di San Gabriele dell’Addolorata”. Tra borghi e colline, quindi, si snoderà tutto il programma dell’edizione di quest’anno – “Il nostro circuito, che in 10 anni è riuscito a raccogliere consensi ed approvazione, dà agli appassionati qualcosa in più. – conclude Felice Graziani – Partecipando a queste iniziative, infatti, si scoprono e si apprezzano appieno le bellezze dei nostri luoghi, le bontà dei nostri cibi e la calda accoglienza della nostra gente”. La novità di quest’anno è sicuramente rappresentata dalla presenza, nella manifestazione, delle moto storiche: 15 motociclisti con le loro bellissime due ruote – costruite tra gli anni ‘20 e gli anni ‘40 – saranno al fianco delle auto d’epoca, ma anche i protagonisti indiscussi della straordinaria rievocazione della Coppa del Fucino, grande assente nella Marsica da quasi 100 anni. Saranno proprio i ‘motociclisti storici’ ad aprire la sfilata delle auto d’epoca in notturna, prevista per le ore 22 di sabato 8 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra le moto, sfilerà ad Avezzano anche una centenaria, la Canterina: unico esemplare da corsa costruito da Della Ferrera nel 1920. Assieme a lei, percorrerà le strade di Avezzano anche un esemplare di Sunbeam TT del 1928, che portò Attilio Roccatani a vincere la prima edizione della Coppa del Fucino, nel 1924. Sara Ricci

