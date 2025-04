Avezzano, Il Comune di Avezzano approva il Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino. L’assessore Pierleoni: «Rete fra enti locali e partner per promuovere e incentivare la valorizzazione di questo territorio»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Amministrazione comunale di Avezzano ha approvato il documento programmatico del Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, un piano di azione nazionale, appunto, che punta a trasformare le criticità di quest’area in opportunità, dando risposte alle tante problematiche e facendole diventare punti di forza per la valorizzazione e la rinascita di chi vive nell’arco appenninico nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «È sicuramente un’opportunità da cogliere – spiega l’assessore Alessandro Pierleoni – perché rivoluziona il modo di considerare l’Appennino e le varie realtà territoriali che lo compongono – Pone al centro una nuova modalità di narrazione del territorio; non più inteso come disagiato, colpito dai problemi di spopolamento, dissesto idro-geologico e in alcuni casi da devastanti sismi, ma raccontato valorizzando i punti di forza: i luoghi autentici dove rigenerarsi e fare esperienze in cui unire l’arte e la cultura alle bellezze naturalistiche e ai prodotti tipici; una terra di sapori e saperi – prosegue – da preservare e da mettere a sistema in modo sostenibile e partecipato, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità ospitanti». L’attuazione del Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino è finalizzata a raggiungere entro il 2030 la costruzione di una rete nazionale tra enti locali, associazioni e imprese impegnate a valorizzare ed a promuovere l’Appennino in modo unitario – I principali obiettivi a breve termine sono: lo sviluppo di “Appennino Bike Tour”, la ciclovia dell’Appennino;la creazione del Tavolo Nazionale di Coordinamento della Destinazione Appennino;l’istituzione della Giornata Nazionale dell’Appennino;la realizzazione di un Catalogo Nazionale dell’offerta turistica;la definizione di una Programmazione triennale di azioni di comunicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella visione del Piano appena approvato, quindi, ci si propone di sviluppare e promuovere la mobilità cicloturistica, ma anche la fruizione di mezzi alternativi come treni, bus e traghetti, in una visione unitaria del territorio dell’appennino, ma anche la promozione e la valorizzazione di bellezze naturali, delle tipicità e dell’enogastronomia locale, unendo il tutto anche con le ricchezze del sapere e della protezione della natura – «Fra gli obiettivi del Piano – riprende Pierleoni – c’è quello di trasformare l’Appennino nella più grande e unitaria area Parco d’Europa, mettendo a sistema e a rete i tantissimi parchi, riserve ed aree protette che sono dislocati su tutta la direttrice appenninica – Non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per evitare lo spopolamento, quindi, oltre a fare in modo che questa zona diventi attrattiva da un punto di vista turistico, risolvendo anche le varie problematiche connesse alla morfologia del territorio – prosegue Pierleoni -, c’è quella di fare in modo che le università e le città che si trovano al suo interno, diventino accessibili e fruibili dai cittadini che nell’Appennino vivono, facendo in modo in modo che le opportunità possano essere colte senza andare via – si apprende dal portale web ufficiale. L’approvazione del Piano di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino – conclude l’assessore Pierleoni – è una scommessa e un atto di fiducia nel futuro – recita il testo pubblicato online. Si tratta, come si può comprendere, di una nuova visione che trasforma le difficoltà e gli ostacoli noti, in occasione di sviluppo turistico, imprenditoriale, culturale e naturalistico, senza precedenti, in grado di promuovere la ripresa e lo sviluppo di un’area che, complessivamente, comprende 14 Regioni con caratteristiche similari, dalla Liguria alla Sicilia; attraversa 52 Province e 1.431 Comuni e vede la presenza di 125 Unioni di Comuni – precisa il comunicato. La maggior parte dei Comuni sono al di sotto dei 5.000 abitanti per una popolazione complessiva di circa 6 milioni di persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E noi dobbiamo esserci in questo grande disegno di cambiamento e progresso sostenibile e concreto».

