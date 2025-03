Avezzano, Il comune di Avezzano avvia lo studio geologico per la riperimetrazione della zona R4 nel quartiere Pucetta. Mercogliano: “migliaia di famiglie potranno ottenere i condoni già richiesti”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Un importante passo avanti per migliaia di residenti del quartiere di Pucetta – si apprende dal portale web ufficiale. Nella variazione di bilancio approvata ieri, tra i diversi interventi rilevanti, il Consiglio Comunale ha dato incarico ai geologi di verificare la reale sussistenza del vincolo di zona R4 nella zona dei frati – precisa la nota online. Un vincolo stabilito dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino che, di fatto, ha bloccato per anni qualsiasi possibilità di nuova edificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: derubricare il vincolo e riportare la zona a edificabile, come previsto dal Piano Regolatore Generale (PRG). Una modifica che permetterebbe il rilascio dei permessi di costruire e lo sblocco delle pratiche di condono edilizio già presentate dai cittadini ma attualmente bloccate a causa della classificazione R4, che impone il divieto di edificazione – si apprende dalla nota stampa. “La questione riguarda migliaia di famiglie residenti nel quartiere di Pucetta – spiega il consigliere comunale Lucio Mercogliano –. Al momento, il comune non può rilasciare i condoni edilizi richiesti proprio perché gli immobili ricadono in zona R4. Lo studio affidato ai geologi consentirà una riperimetrazione, con Naturalmente dobbiamo usare la dovuta prudenza in attesa degli esiti dello studio ma l’obiettivo è quello di risolvere il problema e restituire ai cittadini la possibilità di regolarizzare le loro abitazioni”. La revisione del vincolo avrà ricadute positive non solo per i proprietari degli immobili coinvolti, ma anche per lo sviluppo urbanistico dell’area, consentendo nuove edificazioni nel rispetto della sicurezza idrogeologica – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune di Avezzano si impegna a seguire con attenzione l’iter tecnico e amministrativo affinché la revisione della classificazione della zona “dei frati” possa portare a una soluzione concreta per i residenti di Pucetta – viene evidenziato sul sito web. Nella stessa variazione di bilancio sono stati approvati anche l’impegno di fondi per il rischio idrogeologico: 50 mila euro per le due zone di Avezzano che necessitavano di interventi: la curva delle castagne, sulla Pietraquaria, e Paterno

