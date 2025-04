Avezzano, Il Comune Di Avezzano presente al giuramento solenne dei Vigili Del Fuoco a L’aquila

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Venerdì scorso, a L’Aquila, abbiamo vissuto un momento davvero speciale – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia di giuramento dei nuovi Allievi Vigili del Fuoco non è stata solo un evento formale, ma un’ondata di emozione, orgoglio e profonda partecipazione che ha toccato tutti noi – aggiunge la nota pubblicata. Vedere quei giovani pronti a servire il nostro Paese con onore e dignità, seguendo le orme di chi li ha preceduti, è stato fonte di grande ispirazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Vigili del Fuoco rappresentano un patrimonio inestimabile per le nostre comunità. La loro professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio sono un faro, riconosciuto da istituzioni e cittadini – precisa la nota online. Qui a L’Aquila, questo legame è ancora più forte, quasi viscerale, scolpito nella memoria collettiva dal lavoro instancabile e commovente svolto durante i giorni terribili del sisma del 2009. E non solo qui: la loro dedizione è stata fondamentale anche durante la drammatica sequenza sismica che ha colpito l’Appennino centrale tra il 2016 e il 2017. Molti di noi hanno potuto constatare di persona il loro valore in quei momenti difficili – Proprio per questo, vedere la ricostruzione delle loro caserme, come quelle di Teramo e Camerino, procedere è un segno tangibile della rinascita che tutti desideriamo e per cui lavoriamo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sappiamo di poter contare sempre su di loro nei momenti di emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Ma la giornata di venerdì ci ha lasciato un’altra lezione, forse ancora più potente per noi che abbiamo responsabilità amministrative – recita la nota online sul portale web ufficiale. In quella piazza, guardandomi intorno, ho visto non solo la commozione dei cittadini, ma anche quella di tutti noi amministratori locali – precisa la nota online. C’eravamo tutti: destra, sinistra, maggioranza, opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E i nostri cuori erano uniti – precisa la nota online. Uniti dalla gioia, dall’entusiasmo e dall’ammirazione per quei giovani e per il Corpo che rappresentano – È stato bellissimo vederci lì, insieme, non divisi da appartenenze o da sterili polemiche elettoralistiche, ma compatti attorno a un simbolo concreto di dedizione al bene comune qual è l’attività dei Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Quel momento è stata la riprova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il nostro territorio, di fronte alle questioni concrete, ai bisogni reali della nostra gente, sa essere unito – aggiunge testualmente l’articolo online. Sa mettere da parte le divisioni per lavorare insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ecco, io credo che questa debba essere la nostra ispirazione quotidiana – viene evidenziato sul sito web. L’esempio dei Vigili del Fuoco, il sentimento di unità che abbiamo provato venerdì, devono guidarci – precisa la nota online. Dobbiamo dimostrare la stessa capacità di fare squadra, di concentrarci sugli obiettivi comuni per la crescita e il benessere del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le sfide che abbiamo davanti sono complesse – dalla ricostruzione alla crescita economica, dalla tutela dell’ambiente ai servizi per i cittadini – e possiamo affrontarle efficacemente solo se lavoriamo insieme, con lo stesso spirito di servizio e la stessa dedizione che ammiriamo nei nostri Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Portiamo con noi l’emozione e l’entusiasmo di quella giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Trasformiamoli in energia costruttiva, in dialogo, in collaborazione fattiva – si apprende dal portale web ufficiale. Dimostriamo che l’unità non è solo un momento fugace legato a una cerimonia, ma la base solida su cui costruire il futuro delle nostre comunità. Per il bene del nostro territorio, uniti si vince –

