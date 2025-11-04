- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 4, 2025
Attualità

Avezzano, Il Comune di Avezzano rende nota la tavola rotonda sul tema: “I catasti antichi, fonti per la storia del territorio”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Si terrà venerdì 7 novembre 2025, ore 17:00 presso la Sala “Nicola Irti” Via Genserico Fontana, 6 Avezzano Organizzata dal Comune di Avezzano, in collaborazione con la Diocesi di Avezzano, l’Archivio storico diocesano dei Marsi, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sez. Abruzzo, e la casa editrice Edizioni Kirke – si apprende dalla nota stampa. L’incontro vuole ribadire il valore dei catasti storici come strumenti fondamentali per la conoscenza, la ricostruzione storica del territorio e la tutela del paesaggio, con particolare attenzione alla documentazione relativa ad Avezzano e alla Marsica – viene evidenziato sul sito web. Questo il programma dell’iniziativa: Saluti Giovanni DI PANGRAZIO – Sindaco di Avezzano Relatori Ennio GROSSI – Responsabile Archivio storico diocesano dei Marsi I catasti di Avezzano e della Marsica nel patrimonio archivistico Filiberto CIAGLIA – Assegnista di ricerca Sapienza Università di Roma Catasti e toponomastica – viene evidenziato sul sito web. Problemi e prospettive per un recupero dei paesaggi storici Antonio M. SOCCIARELLI – Archivista Un inedito documento fiscale della Contea di Celano di fine Quattrocento Cesare CASTELLANI – Libero ricercatore e saggista La fiscalità negli antichi catasti di Avezzano L’evento sarà riconosciuto come corso di aggiornamento professionale per gli insegnanti e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione AIIG a tutti i soci che ne faranno richiesta – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

