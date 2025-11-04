Avezzano, Il Comune di Avezzano rende nota la tavola rotonda sul tema: “I catasti antichi, fonti per la storia del territorio”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Si terrà venerdì 7 novembre 2025, ore 17:00 presso la Sala “Nicola Irti” Via Genserico Fontana, 6 Avezzano Organizzata dal Comune di Avezzano, in collaborazione con la Diocesi di Avezzano, l’Archivio storico diocesano dei Marsi, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sez. Abruzzo, e la casa editrice Edizioni Kirke – si apprende dalla nota stampa. L’incontro vuole ribadire il valore dei catasti storici come strumenti fondamentali per la conoscenza, la ricostruzione storica del territorio e la tutela del paesaggio, con particolare attenzione alla documentazione relativa ad Avezzano e alla Marsica – viene evidenziato sul sito web. Questo il programma dell’iniziativa: Saluti Giovanni DI PANGRAZIO – Sindaco di Avezzano Relatori Ennio GROSSI – Responsabile Archivio storico diocesano dei Marsi I catasti di Avezzano e della Marsica nel patrimonio archivistico Filiberto CIAGLIA – Assegnista di ricerca Sapienza Università di Roma Catasti e toponomastica – viene evidenziato sul sito web. Problemi e prospettive per un recupero dei paesaggi storici Antonio M. SOCCIARELLI – Archivista Un inedito documento fiscale della Contea di Celano di fine Quattrocento Cesare CASTELLANI – Libero ricercatore e saggista La fiscalità negli antichi catasti di Avezzano L’evento sarà riconosciuto come corso di aggiornamento professionale per gli insegnanti e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione AIIG a tutti i soci che ne faranno richiesta – viene evidenziato sul sito web.

