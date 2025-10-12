- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 12, 2025
Attualità

Avezzano, Il Comune di Avezzano sarà presente alla prossima Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, in programma domenica 12 ottobre 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’adesione dell’Amministrazione comunale rientra nel solco della decisione assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 dicembre 2024, con la quale è stata formalizzata l’adesione di Avezzano alla rete internazionale di “Città per la Pace e per i Diritti Umani”. Un passo coerente, oggi più che mai necessario, in un tempo buio che spesso uccide la fiducia e la speranza – si apprende dal portale web ufficiale. Ma proprio per questo – come ricorda lo slogan della marcia – “Imagine all the people – recita la nota online sul portale web ufficiale. Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”, vogliamo continuare a coltivare e trasmettere un sogno, antico e moderno: “il sogno di una società fraterna”. Alla Marcia parteciperanno, insieme ai cittadini, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica e dell’AGESCI, da sempre impegnati nella promozione dei valori della pace, della solidarietà e del dialogo – In rappresentanza dell’Amministrazione comunale saranno presenti anche i consiglieri Alfredo Chiantini, promotore dell’iniziativa, e Stefania Antidormi – L’iniziativa sostenuta dal Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi, nasce da una proposta dei ragazzi della Consulta diocesana dell’Azione Cattolica dei Ragazzi – La partecipazione di Avezzano alla Marcia Perugia-Assisi intende riaffermare con forza l’impegno della comunità cittadina nella difesa dei diritti umani, nella promozione della pace e nella costruzione di legami di fraternità che superino i muri dell’indifferenza e dell’odio – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

