Avezzano, Il Comune di Avezzano sarà presente alla prossima Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, in programma domenica 12 ottobre 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’adesione dell’Amministrazione comunale rientra nel solco della decisione assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 dicembre 2024, con la quale è stata formalizzata l’adesione di Avezzano alla rete internazionale di “Città per la Pace e per i Diritti Umani”. Un passo coerente, oggi più che mai necessario, in un tempo buio che spesso uccide la fiducia e la speranza – si apprende dal portale web ufficiale. Ma proprio per questo – come ricorda lo slogan della marcia – “Imagine all the people – recita la nota online sul portale web ufficiale. Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”, vogliamo continuare a coltivare e trasmettere un sogno, antico e moderno: “il sogno di una società fraterna”. Alla Marcia parteciperanno, insieme ai cittadini, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica e dell’AGESCI, da sempre impegnati nella promozione dei valori della pace, della solidarietà e del dialogo – In rappresentanza dell’Amministrazione comunale saranno presenti anche i consiglieri Alfredo Chiantini, promotore dell’iniziativa, e Stefania Antidormi – L’iniziativa sostenuta dal Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi, nasce da una proposta dei ragazzi della Consulta diocesana dell’Azione Cattolica dei Ragazzi – La partecipazione di Avezzano alla Marcia Perugia-Assisi intende riaffermare con forza l’impegno della comunità cittadina nella difesa dei diritti umani, nella promozione della pace e nella costruzione di legami di fraternità che superino i muri dell’indifferenza e dell’odio – recita il testo pubblicato online.

