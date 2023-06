Avezzano, Il Comune di Avezzano torna ad assumere, porte aperte per 35 persone nel triennio 2023/25

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Di Pangrazio “”Negli ultimi 15 anni un vero e proprio esodo che ha indebolito la macchina amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Finalmente si riparte con energie nuove per rafforzare l’organico” Il comune di Avezzano torna ad assumere dopo anni di uscite per pensionamenti e turnover che hanno indebolito la macchina amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. L’atto che sancisce una vera e propria inversione di tendenza sta nell’approvazione del PIAO, il Piano integrato per l’attività e l’organizzazione, che inquadra i fabbisogni e gli ingressi – Per il triennio 2023/25 il programma dei reclutamenti dell’amministrazione comunale mette nero su bianco la cifra di 35 assunzioni – Obiettivo, rafforzare la capacità amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e realizzare gli obiettivi di mandato ma soprattutto fermare un’emorragia che, a livello nazionale, ha colpito in primis e paradossalmente, proprio i comuni – precisa la nota online. “Negli ultimi 15 anni – spiega il sindaco Giovanni Di Pangrazio – il Comune di Avezzano ha perso moltissimi dipendenti – precisa il comunicato. Siamo lontani dalle necessità che dovrebbero vedere in organico quasi 400 dipendenti – precisa la nota online. Ad oggi ne abbiamo solo 180. È paradossale se pensiamo, solo per fare un esempio, che l’attuazione principale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è nelle mani dei sindaci – precisa il comunicato. Abbiamo bisogno di nuove leve e di invertire la tendenza con persone motivate e orgogliose di far parte della P.A. perché la qualità della macchina amministrativa è fondamentale per lo sviluppo del territorio”. Recentemente anche il Ministro della Pubblica amministrazione Alberto Zangrillo ha ricordato che “dal 2008, anno della crisi finanziaria globale, vi è stato un depauperamento del personale nel campo pubblico” parlando di comuni a corto di personale e carenze di figure del 35% con punte, in alcuni casi, del 50%. Per questo è fondamentale la boccata di ossigeno che arriva dai fondi che l’amministrazione ha appostato proprio per i nuovi ingressi sotto la regia del Dirigente Luca Montanari che sostituisce il dott. Claudio Paciotti, attualmente in ferie e prossimo alla pensione – È stato approvato, infatti, dalla Giunta il nuovo piano assunzioni dell’Ente, immediatamente operativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un piano che prevede un rafforzamento strutturale della pianta organica degli uffici, inserendo unità in quasi tutti i settori – I reclutamenti riguarderanno operatori, funzionari amministrativi e tecnici a tempo pieno, istruttori amministrativi e contabili ma anche agenti di polizia locale e dirigenti. Anche sul fronte dei dirigenti, l’ente necessita di un significativo intervento, considerate le recenti uscite per pensionamenti e quelle ormai imminenti – aggiunge la nota pubblicata. “Negli ultimi quattro anni – afferma ancora il sindaco – abbiamo perso circa 100 unità. Ora, finalmente, si riparte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo riusciti a sbloccare una vicenda vitale per il futuro dell’Ente, studiando e approvando una mappa del fabbisogno del personale precisa e centrata, che riguarderà le annualità 2023, 2024 e 2025. Il piano di assunzioni che presentiamo non solo è necessario, ma anche molto ambizioso”. Due i sì incassati per l’operatività immediata del piano: sono arrivati nelle scorse settimane gli OK della Ragioneria, dal Collegio dei revisori dei Conti e dall’Organismo Indipendente di Valutazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I fondi per il nuovo piano assunzioni, dopo la cartina al tornasole del rendiconto 2022, approvato a fine aprile dal Consiglio, arrivano in buona parte direttamente dalle casse comunali – precisa la nota online. Per alcune figure specializzate e per l’inserimento di assistenti sociali, invece, verranno stanziate le risorse del PNRR e altri fondi extra-comunali – precisa la nota online. “Abbiamo lavorato tanto per concretizzare un piano che rispondesse perfettamente ai reali fabbisogni dell’Ente, in modo da renderlo più funzionale, più operativo e soprattutto più veloce”, avverte il sindaco – riporta testualmente l’articolo online. “Ora andremo – conclude- avanti spediti con la copertura dei ruoli rimasti vuoti; c’è da aggiungere che i tempi burocratici per le assunzioni, purtroppo, sono lunghi, ma l’obiettivo primario resta quello di rinfoltire la pianta organica prima di perdere altre figure – Sicuramente riusciremo a portare avanti tutto in tempi celeri”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/