Avezzano, Il Comune sigla l’intesa con l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Avezzano: sarà “l’ala in più” dell’amministrazione nelle attività istituzionali e di assistenza alle scuole

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Approvato in Giunta, nei giorni scorsi, lo schema di convenzione con la sezione di Avezzano dell’Associazione – Già a partire dai prossimi giorni, si attiverà una collaborazione proficua nello svolgimento di diverse attività sul territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sindaco: “Associazioni, volontari e divise sono fonti inesauribili di buone azioni e di energia per la collettività. Orgogliosi di avere degli angeli custodi in più dalla nostra parte”. Il legame già stretto tra Comune di Avezzano e Associazione Nazionale dei Carabinieri si è rafforzato in questi giorni ancora di più grazie alla nuova convenzione approvata dalla Giunta e stipulata con la sezione di Avezzano dell’ANC. I carabinieri in congedo si sono messi a totale disposizione dell’amministrazione comunale con lo scopo di collaborare proficuamente nello svolgimento di attività istituzionali, nell’organizzazione delle cerimonie dello Stato o locali e nei servizi di collaborazione con la Polizia Locale – si apprende dalla nota stampa. Non solo: i membri dell’associazione diventeranno validi alleati nei servizi di assistenza alle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Orgogliosi di poter rendere ufficiale un supporto di questo tipo su cui, in verità, la nostra città conta già da parecchi anni – precisa il comunicato. – afferma il primo cittadino Giovanni Di Pangrazio, promotore della delibera – L’associazione non sarà solo d’aiuto nelle occasioni di natura cerimoniale, ma andrà a rappresentare a tutti gli effetti un presidio costante di impegno civico e una bandiera di valori istituzionali, con un impatto diretto sul tessuto sociale della nostra comunità”. L’associazione carabinieri è un organismo senza scopo di lucro, composto da membri attivi e con esperienza nell’Arma, vicini alla società. “Da questa convenzione – aggiunge il sindaco – la nostra comunità guadagnerà tanto, sia dal punto di vista della promozione di valori civici, sia dal punto di vista del decoro dato alle manifestazioni ufficiali”. La convenzione approvata dalla Giunta avrà la durata di un anno ed è rinnovabile previo accordo tra le parti. “Ringrazio fin da ora il presidente Armando Croce per tutto ciò che, sono sicuro, – conclude il sindaco – riusciremo a realizzare assieme da oggi in poi”. L’associazione, con sede in Via Genserico Fontana, al numero civico 19, resterà inoltre aperta al pubblico per offrire ascolto e indirizzamento alla cittadinanza, su diverse tipologie di problematiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infine, si impegnerà a garantire lo svolgimento delle attività con personale formato ed esperto e a trasmettere al Comune una relazione dettagliata sulle varie attività che verranno svolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

