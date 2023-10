Avezzano, Il Consiglio comunale approva all’unanimità gli interventi del Piano di Contrasto alla Povertà. Interventi di sostegno, inclusione sociale e attività utili alla comunità per oltre 500mila euro

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Inclusione sociale, sostegno ai nuclei familiari con particolari fragilità, interventi per favorire l’inserimento o reinserimento in progetti utili alla comunità. Queste le finalità previste nel piano di intervento per il contrasto alla povertà approvato definitivamente all’unanimità, questo pomeriggio, dal Consiglio comunale di Avezzano che ha dato il via libera all’utilizzo di fondi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il filtro delle Regioni – Fondi che vengono commisurati a parametri reali, come la presenza di assistenti sociali in servizio presso la struttura comunale, ma anche e soprattutto, in ragione dell’incidenza delle situazioni di povertà e fragilità dei nuclei familiari residenti nel comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il piano, elaborato dalla dirigente del Settore Sociale, dottoressa Laura Ottavi, con i suoi collaboratori, va a prevedere interventi sia in materia di questioni abitative, inclusione e segretariato sociale, scolarità, sostegno familiare e ai singoli soggetti, tirocini formativi e, naturalmente, anche alle politiche di inserimento o reinserimento in attività lavorative utili alla comunità. Un intervento che, per il Comune di Avezzano, vede un fondo attribuito di 544mila euro per l’annualità 2021 e che va ad innestarsi sulle già tante iniziative e programmi che, per quanto concerne le situazioni di difficoltà personali e familiari, l’Amministrazione Di Pangrazio ha già messo in campo in questi tre anni – «Questa Amministrazione – dichiara il Vicensindaco Domenico Di Berardino con delega agli affari sociali – ha molto a cuore le problematiche legate alle difficoltà e alle fragilità dei singoli e dei nuclei familiari che risiedono in città. Abbiamo attuato interventi come le stazioni di posta, voucher per il sostegno alla spesa e facilitazioni per mense e trasporto scolastico e tanto altro – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo Piano di Contrasto alla Povertà, come da linee guida del Ministero – prosegue il Vicesindaco – ci consente di entrare nei problemi vivi delle persone in difficoltà come l’inclusione nel tessuto sociale e lavorativo, il sostegno per particolari situazioni, oltre a progetti finalizzati alla formazione e al reinserimento nel tessuto produttivo delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra Amministrazione – conclude Di Berardino – continuerà a tenere alta l’attenzione sugli interventi sociali, utilizzando tutte le risorse che ha e che potrà avere a disposizione, per fare in modo che il tessuto sociale di Avezzano resti coeso e le condizioni di difficoltà e fragilità vengano sempre più ridotte».

