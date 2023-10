Avezzano, Il Consiglio comunale approva importante variazione di bilancio per dare il via libera alle opere pubbliche

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Si è riunito oggi pomeriggio il Consiglio comunale della città di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Tra i punti approvati all’Ordine del giorno, anche la VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. Ruscio: “Continuiamo a impegnare con oculatezza e visione i fondi che arrivano”. Il Comune acquista anche attrezzature scolastiche per alunni con disabilità e impianti di video-sorveglianza Un perfetto equilibrio di bilancio, che tiene conto anche del caro-prezzi – precisa la nota online. Il 2024 sarà l’anno per antonomasia dei cantieri e degli investimenti in opere pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stata l’assessore delegata al Bilancio del Comune di Avezzano, Loreta Ruscio, ad illustrare oggi pomeriggio all’assise le importanti novità dal punto di vista finanziario: l’Ente è risultato destinatario di ulteriori e cospicue risorse per gli anni 2023 e 2024, sbloccate dal Ministero dell’Interno e dovute per via del rincaro del costo delle materie prime – Le somme derivano dal Fondo statale per Opere Indifferibili, istituto e finanziato con i decreti 187/2023 e il numero 97 del 31 maggio 2023. “Oggi deliberiamo maggiori entrate, come i 70 mila euro ottenuti per il rifacimento di via Sant’Andrea, i fondi per l’adeguamento sismico del sottopasso di via Don Minzoni (83 mila euro) e le risorse PNRR intercettate per l’adeguamento sismico del sottopasso di Via Aquila (56.500 euro). Sono fondi – spiega l’assessore – che verranno spesi tutti entro il 2024: vedremo diventare realtà i vari progetti che sono stati intrapresi e seguiti dall’amministrazione comunale, come quello riguardante il Nuovo Municipio di Avezzano”. Loreta Ruscio Nel 2024, partiranno, infatti, i cantieri della Scuola d’infanzia Don Bosco, dell’Asilo nido Orsetto Bernardo e dell’Asilo nido di Via Fucino – riporta testualmente l’articolo online. Il coordinatore del gruppo di lavoro sul PNRR in Comune, ovvero il vicesindaco Domenico Di Berardino, che detiene anche la delega alle politiche scolastiche, afferma: “Siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto, che premia la nostra visione di città e la nostra gestione finanziaria – viene evidenziato sul sito web. Entro il 2025, impiegheremo in totale 1 milione e 340 mila euro di fondi pubblici solo per i cantieri scolastici, per coprire le maggiori spese dovute al rialzo dei prezzi dei materiali”. La variazione d’urgenza di bilancio discussa oggi in aula e approvata senza voti contrari non modifica in alcun modo gli equilibri di bilancio, incassando anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – precisa la nota online. “Continuerò sempre a ribadire – osserva infine l’assessore Ruscio – che questa amministrazione comunale si distingue in Abruzzo per una gestione oculata e lucida delle spese e delle risorse che ottiene – Fino ad ora, abbiamo sempre approvato i documenti finanziari prima di tutte le scadenze previste dalla legge, diventando anche un modello di riferimento regionale e nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nell’anno 2023, erogheremo più di 111 mila euro per le spese ordinarie dell’Ente, mentre la componente in conto capitale, ovvero quella parte di fondi impiegata per finanziare investimenti e interventi volti ad incrementare il patrimonio delle opere pubbliche del Comune, ammonterà a 965 mila e 886,63 euro, quasi un milione di risorse in più erogate al nostro Comune per l’aumento delle materie prime – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dell’anno 2024, invece, verranno impegnati ulteriori 820 mila euro per gli investimenti, tenuto conto sempre del rialzo del prezzo dei materiali: tutti contributi economici che questa amministrazione comunale ha già incassato e messo nel cassetto dei progetti concreti e futuri”.

