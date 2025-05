Avezzano, Il Consiglio comunale istituzionalizza la manifestazione podistica “Trail Alba dei Marsi” riconoscendo il titolo di progetto di rilevante interesse

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Il Trail Alba dei Marsi” diventa un progetto di rilevante interesse del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. La decisione è stata adottata ieri pomeriggio dal Consiglio comunale del capoluogo della Marsica, che ha dato parere favorevole alla istituzionalizzazione della manifestazione che conta ormai cinque edizioni al suo attivo – recita il testo pubblicato online. A metà fra manifestazione sportiva, conoscenza del territorio e promozione delle risorse ambientali e bellezze storiche e archeologiche dell’hinterland che ruotano attorno ad Avezzano, “Il Trail Alba dei Marsi”, è divenuto un appuntamento che attira ogni anno un maggior numero di partecipanti, e non solo dall’Abruzzo – Dalla frazione Antrosano di Avezzano ad Alba Fucens, passando per scenari ambientali e storici mozzafiato, “Il Trail Alba dei Marsi” lo scorso anno ha raddoppiato accostando, al tracciato standard di 12 chilometri, quello lungo di 21 chilometri – In consiglio comunale è stato il consigliere Alfredo Chiantini a rappresentare l’importanza dell’evento sportivo che rappresenta un perfetto “connubio tra cultura, sport, turismo e conoscenza del territorio”. Parole condivise da tutti i colleghi visto che l’approvazione è arrivata con voto unanime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una manifestazione – commenta la consigliera Concetta Balsorio – che ritengo meriti di essere sempre più potenziata e allargata” Quest’anno l’appuntamento è fissato in agenda per domenica 8 giugno e, nei prossimi giorni, sarà data ampia e dettagliata comunicazione – Sarà la prima edizione con l’avvenuta istituzionalizzazione da parte del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/