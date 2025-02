Avezzano, Il dibattito nazionale sul codice dei contratti pubblici approda al Castello Orsini di Avezzano, presenti due figure chiave del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il capoluogo della Marsica sarà la città apripista per un evento itinerante, composto da tre date di importanza nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nuovo codice dei contratti è entrato ufficialmente in vigore il 1° aprile del 2023: il convegno, in programma per il 21 febbraio, è organizzato dal Comune, in stretta collaborazione con UNITEL, l’Unione Nazionale Italia dei Tecni ci degli Enti Locali. Dal locale al nazionale e, poi, ancora dal nazionale al locale: il prossimo venerdì, 21 feb braio, nella cornice del Castello Orsini, si terrà l’evento dal titolo “Dal codice dei contratti al codice corretto”, vertente sulle ultime novità in fatto di codice dei contratti pubblici e sulle sue recenti modifiche – si apprende dalla nota stampa. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale e che pone la città di Avezzano in primo piano, dal punto di vista nazionale, rendendola un vero e proprio “laboratorio di idee” sul tema – viene evidenziato sul sito web. “La nostra città – spiega l’assessore all’Urbanistica, Filomeno Babbo – sarà la prima ad ospitare una tappa di questa valida iniziativa, che lega assieme territorio, Governo ed effica cia degli enti pubblici – precisa il comunicato. Tre saranno i Comuni in tutta Italia dove l’Unitel, ovvero l’Unione Nazionale dei Tecnici degli Enti Locali, porterà il suo format divulgativo, richiamando l’attenzione di tecnici, liberi professionisti, amministratori regionali, comunali, esponenti dell’ANAC, del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell’Economia e Finanze, giuristi ed esperti del settore”. Al convegno di venerdì prossimo, sono previsti anche gli interventi del Capo ufficio legislati vo del Ministero dei Trasporti, Elena Giglio, e del dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Marco Piepoli, che si occupa prioritariamente di investimenti pubblici e monitoraggio della spesa – si apprende dal portale web ufficiale. “L’Unitel è un organismo nazionale, che tiene in costante dialogo tra di loro tutti i tecnici degli Enti pubblici della Penisola – – aggiunge il Dirigente del Settore Urbanistica, Mauro Mariani – Come meta d’arrivo, infatti, ci siamo posti l’obiettivo di isti tuire una vasta rete funzionale fra tutti i tecnici degli Enti Locali delle Regioni del Centro Italia, proprio per rimanere aggiornati sulle ultime novità normative in fatto di lavori pubblici, urbanistica ed edilizia – viene evidenziato sul sito web. È la condivisione la chiave di volta, per far funzionare appieno il complesso sistema di competenze che caratterizzano la pubblica amministrazione”. Il convegno è aperto a tutti, previa iscrizione all’UNITEL e incomincerà alle ore 9. Si comporrà di due sessioni. Dopo i saluti istituzionali del sindaco della città, Giovanni Di Pangrazio, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Umberto D’Annuntiis, e del presidente Unitel, Claudio Esposito, si darà il via alle varie re lazioni e ai vari dibattiti che seguiranno, toccando anche argomenti chiave come i servizi IT per i contratti pubblici con il funzionario dell’ANAC, Obino – riporta testualmente l’articolo online. Interverrà nel corso della matti nata anche l’avvocato amministrativista nonché fondatore dell’IEOPA (Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appaltisi), Francesco Caputo – recita il testo pubblicato online. Chiuderà la giornata dei lavori, il dottorando di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Teramo, Giovanni Colocrese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Modererà gli incontri, il presidente Unitel Sezione Abruzzo, Raffaele Di Marcello –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/