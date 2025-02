Avezzano, Il “Galà della Lirica” diventa progetto istituzionale del Comune di Avezzano. Maria Paola Giorgi: «Grati al Comune per questo riconoscimento. Evento che non è solo cultura e lirica, ma solidarietà concreta»

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il “Galà della Lirica” diventa evento culturale istituzionale del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La decisione è stata adottata dal Consiglio comunale di ieri che riconosce, quindi, la rilevanza cultura e sociale alla manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Galà della Lirica è nato nel 2013, con la partecipazione de I Cantori Professionisti che fecero l’ultima tappa proprio ad Avezzano, per sostenere la candidatura dell’Opera Lirica come bene immateriale dell’UNESCO. L’appuntamento, organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale della Città di Avezzano, presieduto da Maria Paola Giorgi con l’ing. Gianfranco Lombardi Vicepresidente e Gianna Facchini all’organizzazione degli eventi, ha acquisito nel tempo un ruolo sempre più centrale nella programmazione culturale della città. «Siamo davvero contenti e orgogliosi del riconoscimento che arriva dal Consiglio comunale di Avezzano – afferma la presidente del Comitato Maria Paola Giorgi -. Il Galà della Lirica di Avezzano, partito come strumento per promuovere la lirica come bene immateriale dell’Unesco, è diventato poi un appuntamento culturale di rilievo che, nel tempo non ha riguardato più solo la lirica – Negli anni – prosegue la Giorgi – è diventato un format culturale che ha raccolto dentro di sé le diverse forme delle espressioni musicali – precisa il comunicato. E non solo – Le edizioni del Galà, infatti, sono state utilizzate anche a scopi di solidarietà concreta – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo raccolto fondi destinati ad associazioni e casi particolari, ma sempre su indicazione dei Servizi Sociali del Comune ed utilizzati esattamente per quegli scopi – Oggi, con l’istituzionalizzazione dell’evento da parte del Consiglio comunale di Avezzano, possiamo dire che potremo fare ancora di più e meglio e per questo voglio ringraziare prima di tutto il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio per il suo convinto e continuo sostegno e tutta l’Amministrazione comunale». Con questo provvedimento, approvato all’unanimità dal Consiglio, infatti, l’Amministrazione comunale si impegna a sostenere il “Galà della Lirica” attraverso il patrocinio, il supporto organizzativo e, compatibilmente con le risorse di bilancio, un adeguato sostegno economico – Il riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Avezzano conferisce ulteriore prestigio alla manifestazione, inserendola tra le priorità della programmazione culturale cittadina e garantendo un impegno costante per la sua valorizzazione e crescita – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/