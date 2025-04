Avezzano, Il giovane imprenditore avezzanese Andrea D’Ambrosio presenterà la sua startup “mylink” allo Smau di Stoccolma. L’incontro col Sindaco Di Pangrazio: «Simbolo dei giovani che sono l’orgoglio della città»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Grazie al talento, alla creatività e alla genialità di un giovane di Avezzano da oggi in poi sarà possibile ridurre lo spreco di una quantità inimmaginabile di carta e, quindi, avere un peso decisamente minore sul verde e sull’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo di Andrea D’Ambrosio, 26 anni, di Avezzano, che i prossimi 19, 20 e 21 maggio sarà presente allo Smau di Stoccolma, il salone internazionale dell’innovazione tecnologica soprattutto rivolte alle imprese e ai professionisti, che presenta le migliori e più innovative startup del momento – riporta testualmente l’articolo online. Andrea D’Ambrosio, ha incontrato nel Palazzo Municipale di Avezzano, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio che, nel fargli l’augurio per sempre più grandi successi e portandolo ad esempio di quella gioventù che è vanto e orgoglio per la città, ha voluto anche sapere di più sulla startup che porterà a Stoccoloma – viene evidenziato sul sito web. «Con “myLink” – ha spiegato Andrea – ho voluto creare un biglietto da visita digitale semplice, immediato e sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un modo nuovo per fare networking, con un tap o una scansione, senza bisogno di app o carta – viene evidenziato sul sito web. “myLink” è più di un biglietto da visita: è un modo nuovo di connettersi, pensato per chi guarda avanti – aggiunge la nota pubblicata. La tecnologia alla base di mylink permette a professionisti e aziende di condividere i propri contatti in modo smart e sempre aggiornato – recita il testo pubblicato online. Ma soprattutto, riduce l’impatto ambientale: ogni giorno – ha proseguito – si stampano e si buttano milioni di biglietti da visita – si legge sul sito web ufficiale. Con “mylink”, ho voluto offrire un’alternativa concreta, digitale ed ecologica – Sono felice e orgoglioso che “mylink” sia stata selezionata, insieme ad altre quattro startup, per rappresentare l’Abruzzo a SMAU Stoccolma 2025. Un riconoscimento importante – ha concluso Andrea – che dà valore al lavoro fatto finora e apre nuove opportunità per far conoscere la nostra visione anche all’estero». C’è da aggiungere che la startup di Andrea D’Ambrosio oltre ad essere una delle 4 scelte per rappresentare l’Abruzzo, è fra le 25 selezionate in tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. Un elemento di ulteriore orgoglio perché denota la portata innovativa della proposta del giovane avezzanese – si apprende dalla nota stampa.

