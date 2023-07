Avezzano, Il grande pianista Gregory Sokolov ad Avezzano il 30 ottobre

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Oggi 12 luglio dalle ore 18,00 si apre la prevendita dei biglietti numerati (solo per chi non farà l’abbonamento) del concerto che il Maestro GRIGORY SOKOLOV, considerato internazionalmente il più grande pianista classico vivente, terrà al Teatro dei Marsi lunedì 30 ottobre p.v. ore 21,00. Il concerto è incluso nell’abbonamento della stagione musicale 2023/2024 che prevede 15 grandi eventi, con altri nomi di rilevanza internazionale e titoli di grande richiamo, e che verrà a breve presentata in conferenza stampa congiunta da Comune di Avezzano e associazione Harmonia Novissima – viene evidenziato sul sito web. Il concerto di Sokolov catalizzerà l’attenzione, da tutta Italia, dei tanti appassionati di musica classica – si apprende dal portale web ufficiale. Acquisto online: https://www.diyticket.it/events/Musica/12368/grigory-sokolov Botteghini: • Libreria UBIK • Punto Informativo • Tabaccheria Fasciani • Info Point di Tagliacozzo

