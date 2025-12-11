Avezzano, Il Maggiore Strianese nominato Cavaliere della RepubblicaIl Sindaco Di Pangrazio in Prefettura a Roma: “Riconoscimento meritato ad un uomo che ha saputo lasciare il segno nella nostra Avezzano”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Maggiore dei Carabinieri Luigi Strianese è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, il primo grado dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – si legge sul sito web ufficiale. Alla cerimonia di consegna dell’onorificenza, conferita per meriti dal Presidente della Repubblica, è stato invitato anche il primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, in virtù del legame e della stima reciproca nati tra l’ufficiale dell’Arma e il sindaco del capoluogo marsicano nel corso degli anni in cui il maggiore Strianese ha prestato servizio nel nostro territorio a capo della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano – Un rapporto che va oltre il recente trasferimento del Maggiore in altra sede – si apprende dalla nota stampa. La competenza, la lucidità, la determinazione e l’intelligenza nelle inchieste dell’ufficiale dell’Arma sono state premiate dal sindaco Di Pangrazio che, mesi fa, ha voluto assegnare al maggiore Strianese una menzione speciale per “i brillanti risultati ottenuti e l’opera meritoria portata avanti sul territorio della Marsica dal punto di vista della difesa delle persone, dei luoghi e delle libertà personali”. “Un riconoscimento più che meritato ad un uomo dello Stato che ha saputo lasciare un segno nella nostra Avezzano” – ha commentato il sindaco – “dimostrando in innumerevoli occasioni strategicità, lungimiranza, umanità e coraggio”.

