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Politica

Avezzano, il Partito Democratico si unisce al Patto per sostenere Roberto Verdecchia come candidato sindaco

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Avezzano. Il Partito Democratico entra a far parte del Patto per Avezzano, la coalizione progressista di centrosinistra che sostiene la candidatura di Roberto Verdecchia come sindaco della città. L’ufficialità dell’adesione è stata confermata dopo gli incontri tra i coordinatori regionali dei partiti, alla presenza di Luciano D’Amico, già candidato presidente alle regionali del 2024 del Patto per l’Abruzzo.

La coalizione, composta anche da Movimento 5 Stelle, Avs, Italia Viva, Rifondazione Comunista e Demos, si propone di rafforzare la presenza del centrosinistra ad Avezzano e di offrire un’alternativa credibile al centrodestra, che nella città e nella Marsica ha un forte insediamento. I rappresentanti dei partiti hanno sottolineato che “le forze progressiste del centrosinistra scendono in campo compatte e determinate a rappresentare l’unica vera alternativa alla destra”.

Un portavoce della coalizione ha dichiarato: “Trasparenza e coerenza, unite a una politica basata sull’ascolto, il dialogo e il confronto con i cittadini, saranno gli elementi cardine della nostra azione politica”. La campagna elettorale sarà fondata sui contenuti, sulle idee e sulle proposte per costruire una visione nuova e concreta per la città.

Il Patto per Avezzano si arricchisce di uomini e donne di esperienza, cultura e profonda conoscenza della città e si propone di restituire agli avezzanesi una nuova stagione amministrativa che li veda centrali in questa azione politica. “Avezzano merita di più, e noi siamo pronti a garantirlo assieme a chiunque vorrà contribuire a rendere migliore il capoluogo marsicano”.

La coalizione si prepara quindi alla tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026, con l’obiettivo di offrire una nuova prospettiva politica per la città, basata su serietà, competenza e spirito unitario.

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