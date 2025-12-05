Avezzano, Il passaggio di un giovane esemplare di Orso Marsicano rilevato dal servizio di video monitoraggio della Riserva del Salviano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Pierleoni: «Testimonianza concreta del lavoro che si sta facendo per valorizzare e far crescere questo prezioso patrimonio della città» Se ne è andato passeggiando, quasi come stesse in esplorazione, in lungo e largo per la zona meridionale della Riserva del Salviano e nel suo osservare il territorio, evidentemente nuovo per lui, non si è accordo che un occhio tecnologico indiscreto lo stava osservando – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie, infatti, ad una delle nuove videocamere di monitoraggio installate nella Riserva del Salviano dal competente ufficio del Comune di Avezzano, è stato possibile immortalare il passaggio di un giovane orso marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Passaggio rilevato durante la fase di raccolta dati scientifici della rete di monitoraggio per la relazione di fine anno 2025 da trasmettere al competente Servizio Parchi e Riserve della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’avvistamento in questione è stato documentato mediante un video registrato il 25 giugno scorso dalla Rete di Monitoraggio Faunistico permanente (dati pervenuti insieme agli alri comunicati dalla Riserva del Salviano), attivata dal Servizio Riserva nell’ottobre 2020 sotto la supervisione scientifica del dottor Mirco Masciovecchio e del collaboratore fotografo naturalista Pier Paolo Salucci, col coordinamento del Responsabile della Riserva Naturale Monte Salviano dottor Antimo Rauso – aggiunge testualmente l’articolo online. «Questo nuovo passaggio, il secondo in circa due anni – dichiara l’assessore alla Riserva del Salviano Alessandro Pierleoni – è il segno tangibile e una testimonianza concreta del lavoro che in questi anni, e soprattutto nell’ultimo triennio, questa Amministrazione ha fatto per la Riserva del Salviano – Riqualificare e sistemare i sentieri, monitorare il territorio, promuovere le giuste azioni di tutela florofaunistica, sensibilizzazione con campagne rivolte alle scuole, ma anche ai cittadini e quanto programmato e realizzato in questi anni – prosegue Pierleoni – ha fatto sì che ora la Riserva Naturale del Monte Salviano, possa essere considerata un parco naturale a tutti gli effetti e che al suo interno vi sono custoditi dei veri e propri tesori – precisa la nota online. Ricchezze non solo di carattere naturalistico, come il ricco patrimonio di piante e animali selvatici, ma anche a livello architettonico, archeologico e storico – Insomma – dice l’assessore – un vero e proprio scrigno che racchiude l’essenza profonda della città di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Una realtà che l’Ufficio comunale per la Riserva del Salviano, con il Dirigente Mauro Mariani, il Responsabile Antimo Rauso, la Funzionaria Anna Maceroni, nonché il dottor Mirco Masciovecchio e il fotografo naturalista Per Paolo Salucci, in perfetta sintonia con l’azione dell’Amministrazione Di Pangrazio, sta facendo crescere con azioni mirate alla tutela e alla valorizzazione della Riserva stessa, portandola ad essere una delle realtà cittadine più attrattive a livello turistico e anche per coloro che sono appassionati e addirittura studiosi della natura e dei patrimoni storico-archeologici – precisa la nota online. Un percorso virtuoso che abbiamo tutta l’intenzione – conclude l’assessore Alessandro Pierleoni – di portare ancora avanti e continuare a far crescere». Il passaggio del giovane esemplare di Orso Marsicano, una volta registrati dopo l’esame periodico delle telecamere e die dati, è stato tempestivamente segnalato al competente Servizio della Regione Abruzzo e ai Carabinieri Forestali – precisa il comunicato. Un modo migliore per chiudere quest’anno, insomma, perla Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano, proprio non si poteva desiderarlo – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/