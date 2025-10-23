Avezzano, il Piano Strade corre. Via libera ai nuovi interventi: rotatoria a Borgo Incile, nuovo asfalto su Via Napoli e Via Roma

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Di Pangrazio: “Lavori dovunque” Manfreda, Pro Loco: “Promessa mantenuta” L’Amministrazione Di Pangrazio non si ferma – viene evidenziato sul sito web. Con una nuova delibera approvata in Giunta, prende ufficialmente il via un altro blocco di lavori delle infrastrutture stradali che negli ultimi tre anni ha portato ad investimenti per 8,5 milioni di euro su strade, e marciapiedi di ogni area della città. Ora tocca a Borgo Incile, Via Napoli e Via Roma, tre aree strategiche dove partiranno interventi di rifacimento e messa in sicurezza – A Borgo Incile è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria, attesa da anni, che metterà ordine e sicurezza in un incrocio che è stato anche teatro di incidenti e disagi – precisa il comunicato. Saranno sistemate anche alcune vie interne della frazione, restituendo decoro e viabilità a una zona rimasta troppo a lungo ai margini – precisa la nota online. Su Via Napoli, uno degli ingressi principali di Avezzano, il manto stradale sarà completamente rifatto: un’opera che garantirà sicurezza alla circolazione e un’immagine più ordinata e accogliente della città a chi arriva dalla Valle Roveto – riporta testualmente l’articolo online. Infine, Via Roma, dove dopo marciapiedi, alberi e nuove fermate bus, si interverrà per completare il piano stradale, chiudendo un progetto di riqualificazione che ha dato maggiore sicurezza ai pedoni verso la zona commerciale e vuole rimuovere un asfalto logorato dal tempo su una delle arterie più trafficate – «Ci sono cantieri dovunque non solo per le scuole e opere strategiche che da sempre sono il fiore all’occhiello della nostra amministrazione– dichiara il sindaco Gianni Di Pangrazio – Interveniamo ovunque, dal centro alle frazioni, per garantire una città moderna, sicura e curata – si legge sul sito web ufficiale. Appena terminata via Garibaldi puntiamo su A Borgo Incile dove risolviamo un nodo pericoloso e sugli ingressi alla città. Con Via Napoli e Via Roma completiamo due assi fondamentali – precisa la nota online. Noi agiamo: i cittadini vedono con i propri occhi ciò che stiamo facendo». Il presidente dell’Urban Center, Emilio Cipollone, con esp3rienza di assessore ai lavori pubblici conferma:«Negli ultimi anni l’amministrazione ha portato a termine interventi su tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi tre lavori chiudono un cerchio importante: la rotatoria a Borgo Incile risponde a una richiesta storica della comunità e della Pro Loco, Via Napoli sarà finalmente rifatta mentre su Via Roma l’amministrazione completa la carreggiata e l’asfalto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tre opere, un’unica direzione: sicurezza e decoro». Ed è proprio il presidente della Pro Loco di Borgo Incile, Paolo Manfreda, ad esprimere il gradimento per l’iniziativa che costituisce anche un impegno concreto preso dal primo cittadino Di Pangrazio e puntualmente mantenuto: “Apprendiamo con soddisfazione – dice Manfreda – della deliberazione del Comune di Avezzano di realizzare una rotonda nel quadrivio su via Borgo Incile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È il puntuale coronamento della promessa fatta dal Sindaco, l’anno scorso nella Sede della Proloco, sulla richiesta degli abitanti di veder realizzata una rotonda sul quadrivio di Via Borgo Incile e porlo in sicurezza dopo anni di ripetuti incidenti verificatisi – precisa il comunicato. Sicurezza per i contadini che con trattori, rimorchi e mezzi agricoli vanno e tornano dai terreni di Fucino nonché per gli autisti dei pesanti automezzi di trasporto dei prodotti che dal Fucino raggiungono l’autostrada e per i lavoratori che da San Benedetto, Pescina e Celano si recano giornalmente al Nucleo Industriale – È grande la soddisfazione per il progetto deliberato a favore della sicurezza del territorio”. Avezzano continua a cambiare, pezzo dopo pezzo – Senza proclami, con i fatti.

