Avezzano, Il Portale dell’Antica Chiesa di San Nicola, esposto al Louvre, deve tornare ad Avezzano.La battaglia intrapresa dal Comune sbarca in parlamento

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Avezzano, 28 febbraio 2025 – Ci sarà anche un’interrogazione parlamentare sulla vicenda del portale dell’antica Chiesa di San Nicola, attualmente custodito al Museo del Louvre di Parigi del quale il comune e la direttrice del polo museale dell’Aia dei musei della città Flavia De Sanctis chiedono la restituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Liris hanno deciso di dare il loro prezioso supporto alla sfida, per ottenere dai francesi il ritorno a casa del prezioso pezzo archeologico caro ai marsicani. Il portale, risalente al XIII secolo, è un prezioso esempio di architettura medievale marsicana, realizzato in pietra da artisti locali e decorato con motivi a fogliame e figure scolpite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sopravvissuto al devastante terremoto del 1915, che distrusse gran parte della città e causò la perdita di circa 30.000 vite nella Marsica, l’opera fu successivamente trasferita in Francia in circostanze poco chiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, rappresenta un simbolo dell’identità culturale di Avezzano e il suo ritorno è fortemente auspicato dalla comunità locale – si apprende dalla nota stampa. L’Assessore Pierleoni ha dichiarato: ” Questo iniziativa rappresenta un’opportunità fondamentale per avviare un dialogo costruttivo con le autorità francesi e il Museo del Louvre, al fine di riportare ad Avezzano un elemento chiave della nostra storia e cultura – viene evidenziato sul sito web. Ci siamo sentiti più volte con gli esponenti parlamentari in questi mesi, e ci vedremo presto a Roma – si legge sul sito web ufficiale. Ringraziamo i senatori abruzzesi Etelwardo Sigismondi e Guido Liris per aver presentato, su impulso del Comune di Avezzano, un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – Il loro sostegno è essenziale per dare forza alla nostra istanza e riportare l’opera nella sua terra d’origine – ” L’architrave che si trova nel museo parigino rappresenta l’ultima componente mancante per la ricostruzione dell’intero portale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le restanti componenti sono custodite a Palazzo di città.

