Avezzano, Il Portavoce UNICEF Iacomini ad Avezzano per il Consiglio dei bambini e dei ragazzi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Avezzano, il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi, in seduta straordinaria per il 33º anniversario della ratifica in Italia della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi giovani cittadini, che da tempo ormai, tramite il CBR, hanno l’occasione di interfacciarsi con il consigliere Simonelli, delegato alle Politiche giovanili, e con il governo cittadino, per esprimere le proprie idee e proposte – si apprende dalla nota stampa. Il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha aperto la seduta, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. “Questo Consiglio è diventato una bellissima realtà che permette ai bambini di partecipare attivamente alla vita cittadina,” ha dichiarato il Sindaco – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Portavoce nazionale dell’UNICEF, Andrea Iacomini, la cui presenza ha conferito un significato profondo alla ricorrenza, e a Sua Eccellenza il Vescovo Giovanni Massaro, che ha mostrato una vicinanza affettuosa e molto apprezzata – si apprende dal portale web ufficiale. A presenziare all’incontro era presente anche il Consigliere Mario Babbo – recita il testo pubblicato online. Durante la seduta, è stata discussa e votata favorevolmente all’unanimità la proposta avanzata dall’ACR diocesana di rendere Avezzano “Città della Pace”, un segno tangibile dell’impegno dei giovani consiglieri verso valori di solidarietà e convivenza pacifica – viene evidenziato sul sito web. “Va espresso un sentito ringraziamento”, ha affermato il Consigliere Simonelli, promotore del progetto per l’istituzione del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi, “ai piccoli consiglieri e al giovane Sindaco Emi Chiuchiarelli, veri protagonisti della giornata, nonché ai dirigenti scolastici e ai docenti che hanno sostenuto con entusiasmo l’istituzione del CBR”. “Questa collaborazione, avviata ormai due anni fa, continua a rappresentare un modello virtuoso che, sicuramente, farà scuola ovunque”, conclude –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/