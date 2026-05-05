Avezzano, Il Premio Avezzano accende l’attenzione del pubblico e della critica: grande partecipazione all’inaugurazione e crescente interesse nazionale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Premio Avezzano conferma la sua centralità nel panorama culturale del territorio e si apre al pubblico con una risposta importante già dai primi giorni di esposizione – L’inaugurazione ha registrato una partecipazione significativa, testimoniando il forte legame tra la città, la comunità e un progetto artistico che continua a crescere per qualità, visione e capacità di dialogo con il presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’interesse attorno al Premio non si limita al territorio marsicano – recita il testo pubblicato online. La manifestazione sta infatti richiamando l’attenzione anche di autorevoli realtà editoriali del mondo dell’arte, tra cui riviste specializzate di rilievo nazionale come “Arte”, a conferma del valore culturale dell’iniziativa e della sua capacità di inserirsi in un dibattito più ampio, che guarda alla ricerca artistica contemporanea e al ruolo delle città come luoghi di produzione culturale – Un risultato che nasce da un lavoro condiviso e dalla volontà di dare continuità a una storia importante – In questo percorso, un ruolo fondamentale è svolto dal Comune di Avezzano, che sostiene e accompagna il Premio come occasione di valorizzazione culturale, identitaria e sociale per l’intera città. Avezzano si conferma così non solo luogo di accoglienza dell’evento, ma parte attiva di un progetto che contribuisce a rafforzarne il posizionamento nel panorama artistico e culturale – Accanto al Comune, centrale è anche il contributo della Fondazione Carispaq, la cui presenza rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la promozione dell’arte, della cultura e delle iniziative capaci di generare valore per le comunità locali – Il sostegno della Fondazione conferma l’importanza di una collaborazione tra istituzioni, enti culturali e territorio, indispensabile per costruire progetti duraturi e realmente significativi – Il Premio Avezzano non è soltanto una mostra, ma un momento di incontro tra artisti, cittadini, studiosi, appassionati e visitatori – aggiunge la nota pubblicata. È un’occasione per restituire alla città uno spazio di riflessione, bellezza e partecipazione, valorizzando il patrimonio culturale locale e aprendolo a uno sguardo nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli appassionati d’arte e a chi desidera scoprire da vicino un progetto che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra Avezzano e la cultura contemporanea – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/