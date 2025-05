Avezzano, Il primo Festival teatrale e inclusivo delle scuole di Avezzano torna al Teatro dei Marsi con tre appuntamenti: tutto pronto per gli spettacoli che uniscono lo show alla sensibilità

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La presentazione dell’edizione 2025 del Festival “Scuola In-Scena” si terrà sabato 17 maggio, alle ore 11 e 30, nella sala consiliare del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno presenti i dirigenti scolastici e i registi che hanno curato i laboratori teatrali. Si terrà sabato 17 maggio, alle ore 11 e 30, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 del Festival teatrale ed inclusivo delle scuole della città, dal titolo “Scuola In-Scena”, nato da un’idea della professoressa Mafalda Di Berardino (direttore artistico) e promosso dall’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come già avvenuto nelle edizioni passate, il Festival teatrale di Avezzano si propone l’obiettivo di portare in scena una simbiosi perfetta tra inclusione e socialità, tra dimensione individuale e dimensione collettiva, tra talento personale e lavoro artistico di gruppo, senza muri, divisioni o schermi digitali – “Avezzano – afferma l’ideatrice e direttore artistico del Festival, Mafalda Di Berardino – è una città profondamente vocata per l’arte teatrale e questo aspetto ce lo raccontano e ce lo tramandano le tante storie di ragazzi, oggi adulti, che partendo da un laboratorio fatto a scuola, hanno poi fatto carriera nel mondo del cinema o della televisione – si apprende dalla nota stampa. Quando è partito questo Festival, quattro anni fa, era una mission impossible: oggi si è trasformato in un’avventura incredibile, in cui oltre 150 alunni delle nostre scuole secondarie di primo e di secondo grado, alcuni anche con disabilità, vestono i panni degli attori, dei registi, dei cantanti, dei doppiatori, dei ballerini, dei tecnici del suono e della scenografia”. Il Festival “Scuola In-Scena” è un “figlio d’arte” dell’amministrazione comunale Di Pangrazio – Sabato mattina verranno illustrati i tre spettacoli teatrali che verranno messi in scena dal 28 al 30 maggio prossimi, all’interno del Teatro dei Marsi – Parteciperanno alla conferenza stampa gli amministratori comunali, i registi che hanno firmato le produzioni artistiche e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, l’Istituto comprensivo Mazzini-Fermi, l’Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio, l’Istituto comprensivo Vivenza-Giovanni XXIII, l’IIS Torlonia-Croce (scuola capofila del progetto), l’IIS Galilei-Bellisario, l’IIS Serpieri e, infine, l’IIS Majorana – viene evidenziato sul sito web. Sono tre i registi, professionisti del palcoscenico, che hanno tenuto i laboratori annuali di quest’anno, per arrivare alla meta finale degli spettacoli di maggio – recita il testo pubblicato online. Loro sono: Mario Fracassi, della Compagnia “Fantacadabra”, Alessandro Martorelli, fondatore con i suoi soci della compagnia “Teatranti Tra Tanti” e curatore della Stagione di prosa indipendente “Teatro Off”, e Marco Verna, esperto del genere del musical theatre e fondatore della studio “Musicals Seven Arts Theatre”. Verranno portati in scena dai ragazzi sul palco del Teatro dei Marsi gli spettacoli “Sogno di una notte di mezza estate” con la regia di Mario Fracassi, “C’è del marcio in Danimarca” (adattamento originale, regia e coreografia di Marco Verna) e “Tra le pieghe del tempo”, scritto e diretto da Alessandro Martorelli. “Qualcuno, tempo fa, ha detto che il teatro, in fondo, è un atto d’amore – conclude il direttore artistico – ed, in effetti, ora che vedrete in scena, per tre giorni, tutti questi ragazzi, figli della nostra terra, vi accorgerete che è proprio questa l’anima di uno spettacolo che viene pensato, progettato e messo in scena dai giovani per i giovani – precisa la nota online. Ringrazio il sindaco che, come sempre, crede fermamente nel potere salutare della cultura – si legge sul sito web ufficiale. Il 30 maggio, infine – conclude Mafalda Di Berardino – alle ore 20, sempre al Teatro dei Marsi, avremo lo spettacolo conclusivo del progetto, una “Serata di Gala” presentata dal bravissimo Luca Di Nicola: sarà l’atto finale di un anno intenso di emozioni – precisa il comunicato. Vedrete oltre 150 ragazzi recitare come dei veri professionisti, ma soprattutto vedrete la loro autostima farsi sempre più forte e diventare ancora più coraggiosa”.

