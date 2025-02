Avezzano, Il Sindaco di Avezzano si congratula con Patrizia Morfeo per la sua elezione nel Comitato Centrale della FNOPI

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Ieri, il Sindaco di Avezzano ha incontrato personalmente la Dott.ssa Patrizia Morfeo per esprimerle le più vive congratulazioni in seguito alla sua recente elezione nel Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) per il quadriennio 2025-2028. La Dott.ssa Morfeo, attuale Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia dell’Aquila, è stata nominata all’unanimità dal nuovo Comitato Centrale, eletto al termine delle votazioni svoltesi a Roma dal 24 al 26 gennaio 2025. Durante l’incontro, il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questa nomina non solo per la comunità infermieristica locale, ma anche per l’intera città di Avezzano e la provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Ha evidenziato come la presenza della Dott.ssa Morfeo nel Comitato Centrale della FNOPI rappresenti un riconoscimento del suo impegno professionale e della dedizione dimostrata nel corso degli anni – aggiunge la nota pubblicata. “La nomina della Dott.ssa Patrizia Morfeo nel Comitato Centrale della FNOPI è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco – recita il testo pubblicato online. “Il suo percorso professionale è caratterizzato da una profonda dedizione e competenza nel campo infermieristico – recita il testo pubblicato online. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le istanze degli infermieri a livello nazionale, portando avanti valori di professionalità e umanità che da sempre contraddistinguono il suo operato – recita il testo pubblicato online. ” La Dott.ssa Morfeo ha ringraziato il Sindaco per le parole di apprezzamento e ha condiviso alcune riflessioni sul suo nuovo incarico – “Assumere questo ruolo nel Comitato Centrale della FNOPI è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo – riporta testualmente l’articolo online. Il mio impegno sarà rivolto a promuovere la crescita professionale degli infermieri e a garantire una sempre maggiore qualità dell’assistenza sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio la comunità di Avezzano e della provincia dell’Aquila per il sostegno ricevuto – aggiunge testualmente l’articolo online. ” La FNOPI è un ente pubblico non economico di rappresentanza istituzionale degli infermieri italiani, con il compito di tutelare e promuovere la professione infermieristica, garantendo al contempo la qualità delle cure prestate ai cittadini – precisa il comunicato. L’elezione della Dott.ssa Morfeo nel Comitato Centrale rafforza il legame tra la nostra comunità locale e le dinamiche nazionali della professione infermieristica, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per gli operatori sanitari del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Comune di Avezzano esprime i migliori auguri alla Dott.ssa Patrizia Morfeo per questo prestigioso incarico, confidando che la sua esperienza e competenza contribuiranno significativamente al progresso della professione infermieristica a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

