Avezzano, Il Sindaco Di Pangrazio non molla e ordina la chiusura immediata della struttura di Via Santa Maria a San Pelino per motivi di igiene e sanità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio non molla la presa sul tema sicurezza e chiude la struttura di accoglienza in Via Santa Maria di San Pelino – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo le note vicende che hanno riguardato la frazione di San Pelino a causa di una serie di furti, il primo cittadino è intervenuto direttamente emettendo un’ordinanza che dispone la chiusura immediata della casa famiglia nella popolosa frazione del capoluogo marsicano, a causa dell’esistenza di gravi motivi di igiene pubblica e sanità. Solo qualche giorno fa c’era stata la ferma presa di posizione del primo cittadino, il quale aveva chiesto al Prefetto Dell’Aquila di Giancarlo Di Vincenzo provvedimenti sulla struttura di accoglienza che presentava diverse criticità e anomalie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I minori non accompagnati presenti, infatti, erano stati allontanati, presumibilmente dai gestori, ma l’edificio non era stato del tutto liberato e all’interno della struttura di accoglienza permaneva un nucleo familiare con una donna e due bambini piccoli, oltre a un pregiudicato – riporta testualmente l’articolo online. I Servizi Sociali del Comune di Avezzano hanno subito contattato quelli di Reggio Emilia, che avevano inviato la famiglia nella struttura di San Pelino, chiedendo di spostare il nucleo familiare in un’altra situazione abitativa idonea – si apprende dal portale web ufficiale. Il primo cittadino di Avezzano, permanendo ancora questa situazione, oggi ha deciso di agire direttamente, come autorità sanitaria, nell’ambito delle sue competenze e nel rispetto di quelle delle forze di polizia – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo la relazione dei Carabinieri di Avezzano, del 3 febbraio scorso, che rilevavano una serie di irregolarità gravi nell’edificio, infatti, nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi da Servizi Sociali del Comune e dalla Polizia Locale di Avezzano, che hanno constatato come il nucleo familiare fosse ancora ospitato a San Pelino, permanendo le condizioni a dir poco precarie, sia da un punto di vista strutturale, che di sicurezza e di rispetto della dignità umana per gravissime motivazioni igienico-sanitarie – si apprende dalla nota stampa. Tutti i controlli svolti, infatti, hanno accertato indiscutibilmente la sussistenza di condizioni inaccettabili: sporcizia diffusa, impianti fuori norma, letti e mobili precari, assenza di certificazioni di sicurezza e rischio incendi – aggiunge la nota pubblicata. Di fronte al permanere di questa situazione, quindi, il Sindaco ha deciso di intervenire con fermezza e, come richiama la legge, con la diligenza del buon padre di famiglia, a tutela degli stessi ospiti, della salute pubblica e per garantire il rispetto delle normative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

