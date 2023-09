Avezzano, Il sindaco saluta e augura buon lavoro al nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Nella mattinata odierna, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio ha ricevuto a Palazzo di Città il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, Tenente Francesco Mattiace arrivato il 6 settembre da Roma, in sostituzione del Maggiore Luigi Falce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha rivolto al Ten. Mattiace i migliori auguri per il nuovo incarico nel territorio marsicano con la prospettiva di continuare il rapporto di sinergia e collaborazione avuto finora con la Compagnia, in particolare nelle attività di tutela dei più giovani, della diffusione della cultura della legalità e nel coordinamento di eventuali emergenze nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

