Avezzano, Il sole di ‘Avezzano Bimbi’ farà risplendere la prima settimana di settembre: il 1 si parte tutti insieme con Lucilla, idolo dei più piccoli

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune di Avezzano inaugurerà venerdì 1 settembre alle ore 16 e 30 il cartellone 2023 di ‘Avezzano Bimbi’: un’intuizione vincente dell’amministrazione comunale, giunta alla seconda edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo un’estate caldissima per la città di Avezzano, a livello non solo di meteo, ma anche e soprattutto di numeri e presenze, con oltre 90 eventi realizzati e festival nazionali e internazionali di ampia portata, ora toccherà ai più piccoli avere un palcoscenico tutto per loro – aggiunge testualmente l’articolo online. È la magia di ‘Avezzano Bimbi’, colorato e vivace format studiato dall’Amministrazione comunale in sinergia col direttore artistico Donato Neri, che animerà le principali piazze del capoluogo marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Si partirà il 1 settembre, alle ore 16 e 30, con la cerimonia di apertura del cartellone-bimbi 2023. Dalle ore 17 alle 18, invece, tanti giochi musicali prepareranno il pubblico al concerto di “Lucilla”, la famosissima fatina del sole: personaggio amato dai bambini che si esibirà dalle ore 18 alle 20. Per sabato 2 settembre, invece, il programma prevede attività in piazza già a partire dalla mattina, con il laboratorio creativo “La Città che Vorrei, tra riciclo e pittura”, che si svolgerà dalle 10 e 30 alle 12. Nel pomeriggio, le luci della ribalta saranno tutte per il Luna Park Vintage, con l’esibizione di tanti artisti di strada (dalle 16 e 30 alle 20). A seguire: disco family dance – La prima domenica di settembre sarà tutta da vivere in città: a Piazza Torlonia, dalle ore 10 e 30 alle 12, ci sarà la “Caccia al Tesoro” per tutti i bambini – aggiunge la nota pubblicata. A Piazza Risorgimento, invece, nel pomeriggio, occhi puntati sul Mini Circuito di Avezzano Bimbi e poi, a seguire, dalle ore 18 e 30, tutti a passo di danza al centro della piazza con la Baby Dance – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lunedì continuerà a risplendere il sole di ‘Avezzano Bimbi’: la festa proseguirà con il Carnival Party, seguito dall’esplosione di colori di “Attacchi d’Arte”, ovvero laboratori creativi e Performances Artistiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Verranno inaugurate di martedì, invece, a Piazza Risorgimento, le Panchine per la Pace, tra letture animate e la Bootcamp Challenge (giochi e sfide sui gonfiabili). Il 6 settembre, infine, il gran finale del calendario di ‘Avezzano Bimbi’ 2023: tutti in piazza per il Color Party con balli, animazione e abbracci di colore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In caso di condizioni meteo avverse, tutti gli spettacoli si terranno all’interno del Castello Orsini.

